CHA tilda de "paripé antiaragonés" el acto del Día de Aragón: "PP y Vox han aprovechado para politizarlo y manosearlo"

El portavoz de CHA, Jorge Pueyo, a las puertas de la Aljafería este 23 de abril, después de que CHA se ausentase del acto institucional. - CHA

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Jorge Pueyo, ha explicado que su formación política se ha negado a participar en un "paripé antiaragonés", en referencia al acto institucional con motivo del Día de Aragón, que se celebra este 23 de abril, porque PP y Vox "han aprovechado para politizarlo, manosearlo y utilizarlo para acabar con nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro".

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Palacio de la Aljafería, concluido el acto institucional del que CHA se ha ausentado, Pueyo ha indicado que "una institución que respetamos tanto como las Cortes de Aragón está ocupada por unas personas que lo que quieren es pactar destruirla, pactar destruir nuestro autogobierno y todo aquello que somos".

Pueyo se ha referido a la alusión que ha hecho la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, durante su discurso, a la ausencia de CHA: "Ha dicho que lamenta la falta de respeto de Chunta Aragonesista por no acudir, pero lo que es una falta de respeto es pactar --la consejería de-- Agricultura con quienes quieren el trasvase del Ebro, Bienestar Social con gente xenófoba, racista y machista y que se le dé una Vicepresidencia de Desregulación a una gente que son unos lamebotas igual que Milei".

También es "una falta de respeto", a juicio de Jorge Pueyo, que "se destruyan, se insulte y se humille las instituciones aragonesas como están haciendo Partido Popular y Vox", ha apostillado.

El Partido Popular, ha continuado el también presidente de CHA, "está completamente desesperado después del 8 de febrero --elecciones en Aragón-- viendo que han perdido dos escaños, que está en una situación de descalabro absoluto y que tienen que regalarle las instituciones a Vox".

"CONQUISTAMOS LAS CALLES"

En esta línea, Pueyo ha afirmado: "Sabemos que durante el franquismo y al acabar el franquismo, la autonomía la conquistamos en las calles y eso es lo que estamos haciendo hoy también, defendiendo en las calles que vamos a luchar por nuestra autonomía, que vamos a luchar por los derechos de todos los aragoneses y aragonesas y que donde nos quieren es en la calle luchando por todos ellos".

Se ha comprometido a luchar contra la privatización de la sanidad y la educación, por los derechos básicos y "contra este insulto que han cometido hoy Partido Popular y Vox".

Ha puesto el foco en la estrategia del PP de "intentar hablar de un Aragón diferente a Vox", mientras tanto, ha proseguido, "vemos que pone caras cuando habla Vox, que hay una incomodidad", ha observado, "pero lo decimos claramente, cuatro años de gobierno del Partido Popular y Vox pueden arrasar Aragón hasta sus cimientos".

Sin embargo, ha asegurado que CHA no lo va a permitir y "vamos a estar en la calle y en las instituciones defendiendo a los aragoneses y aragonesas", como tampoco "vamos a permitir que se manoseé el Día de Aragón, que se nos enfrente a los aragoneses y que se utilicen nuestras instituciones para atacarnos con pactos que se cierran en Madrid".