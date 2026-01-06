CHA urge a proteger la iglesia de la Virgen de la Huerta de Villanueva de Jalón

Archivo - Zaragoza.-CHA alerta de la suspensión del servicio de duchas y lavadoras para temporeros en La Almunia - CHA - Archivo

ZARAGOZA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

CHA reclama medidas urgentes ante "la grave situación de deterioro" que sufre la iglesia de la Virgen de la Huerta de Villanueva de Jalón, tras los desprendimientos detectados recientemente en las yeserías interiores del templo. "Esta circunstancia vuelve a poner de manifiesto el abandono institucional de un enclave patrimonial de enorme valor histórico y cultural".

Villanueva de Jalón, perteneciente al municipio de Chodes, es hoy una localidad despoblada, pero conserva un conjunto arquitectónico de gran relevancia para la memoria colectiva de Aragón.

En el centro de ese legado se encuentra la iglesia de la Virgen de la Huerta, cuya torre alminar fue declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2002, como destacado ejemplo de arquitectura mudéjar. Sin embargo, el resto del edificio carece de un nivel de protección equivalente, lo que limita gravemente las posibilidades de intervención y conservación.

Desde CHA se considera que la situación de Villanueva de Jalón es paradigmática de lo que ocurre con numerosos bienes patrimoniales en núcleos despoblados o en riesgo de desaparición. "Estamos hablando de un patrimonio que forma parte de la identidad de Aragón y que, precisamente por estar en zonas rurales abandonadas, necesita un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas", ha señalado el diputado provincial de Chunta José Manuel Latorre.

CHA reclama que se actúe con urgencia para evaluar el estado real de conservación de la iglesia en su conjunto y para ampliar su nivel de protección patrimonial, de manera que se puedan acometer proyectos serios de consolidación, restauración y conservación, con criterios técnicos y científicos y con pleno respeto a su carácter mudéjar.

Asimismo, CHA defiende que la protección del patrimonio debe ir acompañada de políticas activas de puesta en valor. "La recuperación del legado de Villanueva de Jalón puede y debe vincularse a iniciativas de turismo cultural, memoria histórica y reequilibrio territorial, que ayuden a mantener viva la historia de nuestros pueblos y a generar oportunidades en el medio rural", ha afirmado Latorre.

Finalmente, CHA ha insistido en la necesidad de que el Gobierno de Aragón asuma su responsabilidad y destine recursos específicos de urgencia a la conservación del patrimonio arquitectónico en zonas despobladas. "Cada desprendimiento que se produce es una llamada de atención. Si no se actúa ahora, mañana puede ser demasiado tarde y perderemos una parte irrecuperable de nuestro patrimonio común", ha concluido José Manuel Latorre.