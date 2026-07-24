La CHE advierte de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en Zaragoza, Huesca y Lérida por tormentas

Mata de la Aemet con los avisos naranja y amarillo por el riesgo de lluvia intensa y tormentas - Europa Press

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Como consecuencia de los avisos amarillo y naranja de Aemet por el pronóstico de lluvias intensas y de fenómenos tormentosos, la Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en cauces menores o barrancos en aquellos puntos de la cuenca donde tengan lugar las cantidades de lluvia más importantes e intensas durante la tarde de hoy viernes 24 de julio de 2026.

No se esperan cambios reseñables a nivel de grandes ríos, dado que los chubascos tendrán la duración necesaria para producir alguna crecida puntual en cuencas con un tiempo de concentración de 3 horas o inferior.

Las Comunidades Autónomas que podrían quedar afectadas son: Aragón (Huesca y Zaragoza) y Cataluña (Pirineo de Lleida).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ), así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.