La CHE alerta de posibles crecidas súbitas en cauces menores y barrancos del Sistema Ibérico y margen izquierda del Ebro - CHE

ZARAGOZA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) advierte de la posibilidad de que se puedan producir de forma local crecidas súbitas importantes en cauces menores y barrancos en todo el Sistema Ibérico y de la margen izquierda del Ebro como consecuencia de los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMet) por el pronóstico de lluvias intensas.

Estas crecidas súbitas se podrían producir desde el río Nela hasta el Irati durante la tarde de este viernes, 19 de junio, cuando se esperan precipitaciones que podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en 1 hora y tormentas.

Las comunidades autónomas afectadas son Cantabria, Castilla y León (Burgos y Soria), País Vasco (Álava), Navarra, La Rioja y Aragón (Zaragoza y Teruel).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en la página web 'www.chebro.es' y, en todo caso, seguir siempre las recomendaciones de los servicios de Protección Civil.