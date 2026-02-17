La CHE avanza caudales altos durante "al menos tres días" y asegura que todas las motas están "revisadas y reforzadas"

La jefa de SAIH del Ebro, Esther Ruiz, revisa una de las pantallas con datos sobre caudal. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), Esther Ruiz, ha precisado que los caudales altos, del entorno de los 1.600 m3/s, se mantendrán "durante al menos tres días". En cuanto a las motas, ha asegurado que todas "están reforzadas y en buen estado".

En este caso, "hablamos de avenidas en plural, porque hemos tenido una primera que se generó durante el fin de semana, y que se está muy marcada por los ríos navarros --desde el Ega hasta el Aragón-- y también en la cabecera del Ebro. Debido a las lluvias de lunes por la tarde, ha habido un repunte".

Por lo tanto, ha continuado Esther Ruiz, en los ríos de cabecera de cuenca, tanto navarros como en Cantabria, "se ha visto un repunte de caudales del entorno de la primera avenida" y, a medida que está se va desplazando, ya en el tramo medio del Ebro, en Tudela-Castejón "vemos una primera punta que llegó ayer --lunes, 16 de febrero-- y esperamos la segunda para mañana --miércoles, 18 de febrero".

Con el avance por el eje del Ebro "se irán solapando y los caudales que están llegando a Zaragoza --los de la primera avenida-- se reflejarán a lo largo de esta tarde --martes-- y se mantendrán altos durante al menos tres días", ha explicado la jefa del SAIH del Ebro, que ha añadido que "no habrá una bajada significativa" entre una y otra avenida, sino que los caudales permanecerán en 1.600 m3/s, aproximadamente, y la "segunda punta" llegaría el jueves, aunque "más bien son caudales sostenidos".

En cualquier caso, a partir del viernes "empezaremos a ver ya bajar --los caudales-- y estimamos que durante el fin de semana lleguemos a valores normales previos a estos eventos", ha confirmado.

La primera punta "allana el terreno a la segunda, que coge más velocidad" y al pasar Castejón, la segunda alcanza a la primera. El punto en el que suelen solaparse es Zaragoza, ha señalado, y seguirá "aguas abajo" recorriendo la Ribera Baja entre la tarde de este martes y el miércoles, con un caudal de entre 1.500 y 1.600 m3/s.

La CHE, ha subrayado Esther Ruiz, mantiene su previsión de caudales entre los 1.500 y 1.600 m3/s, en el entorno de 4,20 o 4,50 metros de nivel. En valores normales, el Ebro registró un caudal de unos 200 m3/s en enero y 400 m3/s en febrero, según ha trasladado la jefa del SAIH.

REVISIÓN DE MOTAS

Asimismo, Esther Ruiz ha indicado que el trabajo se está centrando en la revisión del estado de las motas, que "ahora mismo se encuentran todas reforzadas y en buen estado". Ha apuntado que por las características de esta avenida "ordinaria, pero rozando lo extraordinario", no deberían presentarse problemas en las motas, "ya que estas se superan puntualmente en avenidas extraordinarias".

No obstante, ha expresado que caudales altos durante un tiempo prolongado, como se prevé en este caso, puede afectar a las motas, pero "esperamos que sea posteriormente, cuando ya haya un descenso de los caudales", porque será cuando se comprobará cómo reacciona el terreno a la humectación y deshumectación consecutiva que ha padecido durante la crecida.

En este punto, ha expuesto que uno de los posibles riesgos en esta crecida es el de las afecciones por infiltración de agua en zonas como Quinto o Pina de Ebro, pese a que "se han reforzado y revisado" las motas y "se espera que funcionen correctamente", ha insistido Ruiz.

Por otro lado, ha comentado que desde el SAIH del Ebro se está llevando a cabo un seguimiento exhaustivo de todos los valores para avisar "puntualmente" a las distintas protecciones civiles cuando se superan los umbrales de nivel amarillo, naranja o rojo. Ninguna de las estaciones de la CHE registra nivel rojo.

Sobre los umbrales, en Zaragoza los 4 metros activan el nivel amarillo y 4,50 metros el naranja. La estación de la capital aragonesa permanece en el amarillo, igual que la de Pradilla.

De cara a las próximas horas, el principal foco de atención se encuentra en las avenidas encadenadas, puesto que las precipitaciones que se esperan no preocupan, dado que "hoy no tenemos y mañana esperamos que sean en forma de nieve", ha manifestado Ruiz.

CRECIDA EN PRIMAVERA

Ante la posibilidad de que se produzca una nueva crecida en primavera, consecuencia de la acumulación actual de nieve en las cumbres, la jefa del SAIH del Ebro ha argumentado: "De momento, la nieve que hay está acumulada en zonas altas no es algo que preocupe porque sigue el patrón de un año normal y está en cotas muy altas".

Ruiz ha indicado que la alerta se activaría en caso de que "entrado el buen tiempo, en los meses de mayo y junio, hubiese una acumulación muy grande de nieve, dado que una subida de las temperaturas muy repentina provocaría una fusión importante".

EMBALSES

"Los embalses de Itoiz y Yesa han jugado un papel extraordinario en esta avenida", ha destacado Ruiz, quien ha contado que la CHE ha realizado una simulación del caudal que tendría Castejón si no hubieran laminado los embalses y el resultado han sido 500 m3/s más del actual, por lo tanto, "habríamos tenido una avenida extraordinaria".

Así, las crecidas están siendo laminadas y gestionadas --por medio de vertidos controlados-- por los embalses del Ebro, Mansilla, Urrúnaga, Ullívarri, Eugui, Alloz, Itoiz, Yesa y Mequinenza-Ribarroja-Flix. En la desembocadura del Ebro, el caudal regulado es de unos 1500 m3/s.