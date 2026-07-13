La CHE avisa de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos ante el aviso amarillo por lluvias intensas

La CHE avisa de crecidas en cauces menores y barrancos ante el aviso amarillo por lluvias intensas - CHE

ZARAGOZA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado de la posibilidad de crecidas en cauces menores y barrancos ante el aviso amarillo por lluvias intensas que ha emitido para este lunes, 13 de julio, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La CHE ha precisado que estas crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores se producirían en el Pirineo occidental, el Prepirineo y la zona de la Comarca de las Cinco Villas, en Zaragoza, durante la tarde de este lunes.

Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro 'www.saihebro.com', así como en la web 'www.chebro.es/'. En todo caso, siempre hay que seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.