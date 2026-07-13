El juez Peinado pregunta a Begoña Gómez si usó el pasaporte sólo para viajar a la graduación de su hija

Archivo - Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a su llegada al Fòrum Social Pere Tarrés, a 14 de junio de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El juez Juan Carlos Peinado ha reclamado a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "acredite" que utilizó el pasaporte únicamente para lo que tenía permitido: viajar a Reino Unido para asistir a la graduación de su hija.

Así lo hace en una providencia de este lunes, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que el juez instructor del 'caso Begoña Gómez' señala que "en el pasaporte de la acusada no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados".

Peinado incide en que se levantó "de forma excepcional" la medida cautelar de retirada del pasaporte y prohibición de salida de territorio nacional.

"Requiérase a la misma a través de su representación procesal para que en el plazo improrrogable de cinco días acredite que la disponibilidad del pasaporte objeto de retirada y que se le entregó el pasado 8 de julio ha sido hecho uso del mismo para el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar", indica.

El instructor quiere averiguar si "no ha sido llevado a cabo acto alguno que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar".

Un juez sustituto, Antonio Viejo, ya que Peinado estaba de vacaciones, fue el que autorizó la semana pasada a Gómez a viajar a la graduación de su hija, pero no con Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), y le ordenó devolverlo este lunes, después de que el instructor de la causa le retirara el pasaporte en junio.

Peinado acordó retirar el pasaporte a Gómez en el mismo auto por el que la envió a juicio con jurado popular por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.