La CHE recorre sus cien años de historia en una exposición que reivindica la gestión del agua como bien común

El comisario de la exposición, Javier San Román, y el diputado provincial, Francisco Compés, durante la inauguración de la exposición 'Por la cuenca del Ebro' que repasa los cien años de historia de la CHE. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) celebra su centenario con la exposición 'Por la cuenca del Ebro' en el Palacio de Sástago de Zaragoza que recorre sus cien años de actividad y muestra cómo la gestión del agua ha contribuido a transformar el territorio, impulsar los regadíos, abastecer a la población y proteger los ecosistemas.

La muestra reúne documentos históricos, fotografías, películas recuperadas y materiales sobre infraestructuras hidráulicas, restauración fluvial, avances tecnológicos y participación ciudadana, además de plantear una reflexión sobre los retos futuros la cuenca.

La inauguración ha tenido lugar este miércoles, 4 de noviembre, en un acto presentado por el comisario de la exposición, Javier San Román, y al que ha asistido el diputado provincial Francisco Compés, en representación de la Diputación de Zaragoza (DPZ), institución que ha colaborado en la organización y ha cedido el espacio expositivo. La propuesta busca acercar a la ciudadanía la trayectoria de la Confederación y explicar la importancia de un modelo de gestión basado en la unidad de cuenca.

San Román ha situado el origen de esta filosofía en la figura del ingeniero Manuel Lorenzo Pardo, nacido en la localidad de Gelsa, que impulsó la creación de la CHE hace un siglo. "Vio que si no se gestionaba el agua con el principio de la unidad de cuenca, realmente podía haber muchos problemas y muchas tensiones sociales e incluso mucha gente se podía quedar sin agua", ha explicado.

Este planteamiento ha permitido coordinar los distintos usos del agua y las necesidades de los territorios situados a lo largo de los ríos. El comisario ha puesto como ejemplo el funcionamiento de los embalses durante las riadas, cuando contribuyen a reducir los daños aguas abajo, o durante las sequías, cuando se prioriza que quede agua para los usos más importantes, especialmente el abastecimiento. También ha destacado la regulación de los vertidos y las concesiones para garantizar que otros usuarios puedan seguir disponiendo de los recursos hídricos.

DE LAS GRANDES INFRAESTRUCTURAS A LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO

Uno de los ejes de la exposición es la evolución de las actuaciones desarrolladas por la Confederación desde su nacimiento. Entre los materiales recuperados figura documentación sobre el primer vuelo fotogramétrico, realizado en 1927 para disponer de una cartografía adecuada con la que planificar las intervenciones en la cuenca.

La muestra también aborda la lucha contra la erosión y los trabajos de repoblación forestal que se impulsaron en un territorio muy deforestado a comienzos del siglo XX. San Román ha recordado que los arrastres de sedimentos provocados por las lluvias amenazaban la capacidad de los embalses, por lo que se desarrollaron actuaciones para proteger las cuencas y prolongar la vida útil de estas infraestructuras.

Otro apartado recoge la puesta en marcha de nuevos regadíos y la formación de los agricultores que procedían del secano. "Lo importante era no solamente poner regadío, sino que los nuevos regantes supieran cómo regar, cómo había que nivelar las parcelas", ha detallado. Estas iniciativas formaron parte de una transformación económica y social que buscaba impulsar la prosperidad y el desarrollo del territorio.

En este recorrido histórico, el comisario ha destacado la recuperación de ocho horas de películas grabadas durante los años veinte, que se proyectan en cuatro pantallas y permiten observar la construcción de alrededor de una docena de presas. Entre las imágenes figura la colocación de la primera piedra de un embalse por parte del entonces presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora. A ello se suma la exposición de cuadros originales y otros documentos que permiten conocer cómo se desarrollaron aquellas primeras actuaciones.

ACERCAR LA CONFEDERACIÓN A LA SOCIEDAD Y MIRAR AL FUTURO

La exposición no se limita a repasar el pasado. También muestra el trabajo que desarrolla actualmente la CHE, con referencias al Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), los proyectos de restauración fluvial y las iniciativas de protección del medio natural. La intención, según San Román, es que la ciudadanía conozca mejor la actividad del organismo y lo perciba como una institución cercana.

"Lo que queremos es acercarnos a la sociedad, que la sociedad nos tenga un poco más cercanos", ha afirmado. La muestra plantea así la gestión del agua como una responsabilidad compartida, en la que resulta necesario equilibrar las necesidades de abastecimiento, agricultura y actividad económica con la conservación de los ecosistemas, mediante decisiones fundamentadas en el conocimiento y la transparencia.

Por su parte, Francisco Compés ha resaltado la contribución de la CHE a la provincia y a la comunidad autónoma durante este siglo. Ha rememorado la construcción de embalses y canales, así como la importancia de infraestructuras como la traída de aguas de Yesa a Zaragoza, a través de la acequia de Sora y el canal de Bardenas, para garantizar el abastecimiento de la capital aragonesa.

El diputado ha incidido también en el papel de la Confederación para proporcionar agua a los regadíos y atender las necesidades de agricultores, ganaderos e industrias. Una labor que, ha apuntado, adquiere una responsabilidad creciente ante los efectos del cambio climático y la dificultad de gestionar tanto los periodos de sequía como las grandes avenidas.

UNA PROGRAMACIÓN QUE RECORRERÁ TODA LA CUENCA DEL EBRO

La exposición del Palacio de Sástago forma parte de un programa conmemorativo más amplio. Una segunda muestra itinerante comenzó su recorrido en Reinosa y continuará por distintos puntos de la cuenca hasta llegar a Tortosa en enero. La celebración incluye además la edición de un libro y la producción de un documental que está previsto que pueda verse próximamente en televisión.

El propio Palacio de Sástago acogerá seis conferencias y otras actividades vinculadas a la historia y el presente de la gestión del agua. La primera tendrá lugar este jueves y estará dedicada a Manuel Lorenzo Pardo, con la participación de un experto del Centro de Estudios Hidrográficos. También se presentarán itinerarios para conocer la cuenca del Ebro y se abordarán cuestiones como el Canal Imperial y el servicio de aplicaciones forestales que trabajó en la lucha contra la erosión.

La propuesta pretende convertir el centenario en un punto de encuentro entre ciudadanía, instituciones y agentes del territorio para reflexionar sobre el futuro del Ebro y la gestión de un recurso esencial cuya planificación, conservación y aprovechamiento afectan al conjunto de la cuenca.