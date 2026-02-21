Chueca, abierta a ajustes en las cuentas, apela al "sentido común" de Vox: ZBE y los 22 millones como líneas rojas

Archivo - La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca - DANI MARCOS - Archivo

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha mostrado abierta a estudiar ajustes en el presupuesto de la ciudad con el fin de evitar la negativa de Vox en la votación del próximo jueves y esquivar así el "bloqueo" de las partidas y la "paralización" de la ciudad hasta la resolución de la moción de confianza.

Tras confirmar que lleva hablando "toda la semana" con la formación cuya portavocía ejerce Eva Torres tras la reciente renuncia de Julio Calvo, Chueca se mantiene en que dispone del "mejor presupuesto posible" que, además, acordó con Vox, pero ha asegurado que su propósito es dar con la fórmula para desbloquear la situación "porque no tiene mucho sentido que sigamos en el no por el no".

En todo caso, ha fijado como límites irrenunciables el mantenimiento de la Zona de Bajas de Emisiones y que la ciudad no pierda los 22 millones de euros en ayudas al transporte urbano, a los que aspira en la convocatoria del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Dos "líneas rojas" que la regidora de la capital aragonesa entiende "razonables" y de "sentido común", como uno de los lemas más empleados por Vox en la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón. Para ello ha apelado a cómo fue aprobada la norma de la ZBE, la obligación legal de aplicarla y el perjuicio económico que para los zaragozanos supondría eliminarla o no imponer las sanciones que conlleva, que por otra parte, ha señalado, "están teniendo un impacto mínimo".

Así, ha recordado que la ordenanza de la ZBE salió adelante con la abstención del grupo municipal de Vox y que el Ministerio liga expresamente las ayudas al transporte urbano a la imposición de sanciones en la zona de bajas emisiones.

"Yo las eliminaría encantada, no tengo ningún interés en sancionar a nadie por la ZBE cuando yo no la hubiese puesto, pero hay una ley del gobierno de Sánchez que nos obliga a todos los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes y tampoco sería responsable, ni voy a asumir la responsabilidad de perder 22 millones de euros para la ciudad de Zaragoza, que viene a ser la inversión en el Huerva, ni voy a subir el precio del transporte y que cada ciudadano pague un 40% más de lo que paga ahora", ha advertido Chueca.

La alcaldesa se ha mostrado convencida de que el presupuesto de la ciudad entrará en vigor, aunque lo termine haciendo después de la moción de confianza prevista, "lo cual, ha advertido, nos va a retrasar más de un mes el desbloquear las partidas, los convenios, el que se pueda seguir trabajando en la ciudad".

Por ello, ha instado a la Vox a que, "si al final vamos a llegar a ese punto, tendrían que ser razonables y no bloquear, sino trabajar por los ciudadanos y por que los proyectos de la ciudad sigan avanzando".