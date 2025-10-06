Chueca afea a Vox que se ausentara en la concesión del titulo de Hija Predilecta de Zaragoza a Casa Palestina

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la feria de gastronomía en la plaz a de los Sitios - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que le parece "un poco feo" que los cuatro concejales de Vox se ausentaran del acto institucional de concesión de los galardones de la ciudad con motivo de las fiestas del Pilar, en el momento en que el grupo de ZeC entregara el título de Hija Predilecta de la Ciudad a la Casa Palestina en Aragón.

"Creo que en esta vida hay que ser institucional, hay que saber estar a la altura, hay que saber ser generoso y si eres concejal tienes que representar a todos los zaragozanos", ha apuntado Chueca.

"Yo como alcaldesa lo tengo muy claro, lo dije desde el primer momento, yo represento a todos los zaragozanos, a los que me votaron, a los que piensan como yo y los valores que yo defiendo y también represento a los que no me votan o nunca me van a votar ni piensan como yo", ha razonado.

Para Chueca la institución y lo que representan los concejales "está por encima de las opiniones personales" y, por lo tanto, en un momento de reconocimiento a otros Hijos Predilectos o a una Medalla de Oro, ha dicho que le parece "un poco feo el ausentarse", pero cada uno defiende sus posturas y hace lo que considera mejor, "por eso somos grupos políticos distintos y al final cada uno somos consecuentes de nuestros actos", ha concluido.