Chueca anuncia que se convocarán 341 plazas en el Ayuntamiento de Zaragoza y la tasa de ocupación será casi del 100%

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y elconsejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que este año se convocarán 341 plazas de funcionario en distintos puestos técnicos por lo que la tasa de ocupación en el Ayuntamiento de la ciudad rozará el cien por cien, en concreto del 98 por ciento.

"Nunca antes Zaragoza --ha destacado-- había tenido esta tasa de reposición y nunca antes la ciudad había tenido cubierta el total de la plantilla. Creo que es de justicia que así sea, ya que también lo que pedimos es mucho".

"El equipo que está haciendo este proyecto de máximos de transformación y de ejecución de un presupuesto municipal récord, necesita tener a los mejores con nosotros y tener todas las plazas cubiertas", ha apostillado la alcaldesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha explicado que estas plazas se convocarán en distintos puestos y niveles técnicos, que, "sin duda, son necesidades que la ciudad va generando, cubriendo y sin ellos no se podría estar abordando el proyecto de ciudad que se lleva a cabo con la ambición con la que lo estamos haciendo".

La alcaldesa ha comentado la necesidad de este personal y de contar con un "equipo motivado de funcionarios y de técnicos municipales en todas las áreas", que puedan prestar "con excelencia" los servicios públicos municipales, los servicios sociales municipales, o acometer las distintas inversiones que permiten transformar la ciudad, no solamente las avenidas, la ribera del Huerva es otro ejemplo, como también el estadio de La Romareda, o Distrito 7, que son algunos ejemplos de tantos y tantos otros equipamientos que hay en todos los barrios rurales y distritos de Zaragoza".

Antes de presidir el acto de reconocimiento a funcionarios municipales que han destacado en su labor de servicio público en Zaragoza, Chueca ha subrayado que la ciudad está en un momento de transformación "sin igual".

ESTABILIDAD

Aparte de ejecutar el mayor presupuesto de la historia de la ciudad, tanto en presupuesto global como en presupuesto de inversión, con más de 128 millones, solamente en este mandato se van a transformar 34 calles y avenidas de Zaragoza entre los distintos barrios y distritos. "Eso no había pasado nunca en la historia de la ciudad de Zaragoza", ha enfatizado.

"En tan poco tiempo hacer una transformación como la que estamos acometiendo, sería imposible hacerlo por mucha voluntad política que tuviese la alcaldesa, su gobierno, si no hubiese un equipo de funcionarios municipales motivados, comprometidos, con una clara vocación de servicio público y con estabilidad", ha añadido.

Por eso, uno de los asuntos que se han abordado desde que llegó el PP al Gobierno de la ciudad es "dar estabilidad" a los funcionarios municipales. En 2019 la tasa de interinidad estaba en un 19 por ciento aproximadamente y en la actualidad se sitúa en 1,3 por ciento. "Hemos conseguido reducir esa tasa de interinidad y dar, por lo tanto, estabilidad a la plantilla", ha deducido.

Además, la media a nivel nacional está en un 27 por ciento, por lo que Chueca ha comentado que los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza "pueden estar contentos y pueden estar comprometidos porque tienen esa estabilidad que en otras administraciones no existe".

A ello se suma que el compromiso de la alcaldesa en esa transformación "no se podía hacer si no había personal cualificado, si no había funcionarios capacitados" y por eso se han sacado 2.600 plazas desde que el PP llegó al Gobierno de Zaragoza.

De una plantilla total municipal de 5.200 trabajadores se ha renovado el 50 por ciento de los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza para cubrir las plazas que estaban sin cubrir o para renovar a aquellas personas que se han ido jubilando y "se ha ido adaptando estructura municipal a las necesidades de una ciudad no deja de crecer", ha concluido.

OCHO CONVOCATORIAS

Por su parte, el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza, ha ensalzado la profesionalidad de los empleados municipales, recalcando que el Ayuntamiento es hoy una organización más sólida y profesionalizada".

"Hemos impulsado siete ofertas de empleo público, que junto a la octava, que espero finalizar en unas semanas, nos permitan presumir de una tasa de ocupación cercana al 98 por ciento y una temporalidad reducida a niveles mínimos, muy por debajo de la media del sector público español", ha dicho Mendoza.

Antes de finalizar ha recordado que una ciudad no solo se mide por las infraestructuras, sino por la calidad de sus servicios públicos y esa calidad tiene "nombre y apellidos" en referencia a los funcionarios municipales.