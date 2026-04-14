Chueca avanza que el cierre nocturno del parque Bruil de Zaragoza será virtual y luego se evaluará instalar una cadena

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha avanzado que el cierre nocturno del parque Bruil, de momento, será "virtual" y de forma inmediata a través de un decreto que ha impulsado y después se tendrá que analizar si se hace un cierre físico con la instalación de una cadena.

Dicha cadena "informa de que el parque está cerrado y no es necesario hacer un cerramiento a cal y canto, sino simplemente con buena voluntad y con vigilancia, pues se comunicará y se pedirá a las personas que cumplan la normativa y que, por lo tanto, si entran dentro del parque fuera del horario establecido, salgan del mismo".

Además, las indicaciones que de la Policía Local tienen la "validez jurídica para poder pedir a las personas que puedan salir" del parque Bruil.

"Básicamente, lo que hemos hecho ha sido lo que intento hacer siempre como alcaldesa, que es escuchar a los vecinos y sus peticiones", ha argumentado al apuntar que son los que "conocen perfectamente las necesidades de su entorno más cercano".

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que los vecinos les comentaron que para evitar que se repita la situación vivida en el pasado, donde el parque se había transformado en un asentamiento de personas sin hogar, "se pudiese cerrar por las noches", igual que se cierran muchos otros parques en muchas ciudades de España.

Al respecto, ha citado El Retiro, en Madrid, que se cierra por las noches para mejorar la seguridad. Por lo tanto, "lo que hemos hecho es atender esa petición vecinal, intentando que una vez que hemos hecho ese saneamiento del parque, los vecinos puedan disfrutarlo en las condiciones de seguridad y de salud que es de desear en cualquier parque público de la ciudad de Zaragoza".