Chueca carga contra la política migratoria del Gobierno de España: "Reparten a las personas sin planificación"

ZARAGOZA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha cargado contra la política migratoria del Gobierno de España por "recoger y repartir a las personas sin información previa ni planificación", derivando así el "problema" a las ciudades.

Así lo ha expresado este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la finalización de las obras de la segunda fase de la reforma integral de la avenida de Cataluña en Zaragoza.

Después de que este martes ardieran 20 vehículos en el aparcamiento de una urbanización, también afectada, en el entorno de la calle Taboada, en el barrio zaragozano de Tenerías, la alcaldesa ha insistido en que desde el Ayuntamiento se trabaja "desde hace meses" en el refuerzo de la seguridad y la limpieza, además de satisfacer "cuestiones que urbanísticamente eran complicadas", como el cerramiento de edificios, solicitadas por los vecinos.

"Seguimos avanzando para que las obras del albergue --ubicado en el entorno de la urbanización donde se produjo el fuego-- estén finalizadas lo antes posible", ha asegurado Chueca, quien ha subrayado el incremento de personas sin hogar que ha experimentado la capital aragonesa recientemente.

Acerca del incendio, la alcaldesa ha aclarado que la Policía Nacional se encarga de la investigación de las posibles causas del fuego, mientras que desde el Ayuntamiento de Zaragoza "nos reunimos con los vecinos para analizar sus necesidades y entender cómo podíamos ayudarles, pero es que no está en nuestras manos".

En este punto, ha mencionado: "Hay una ley a nivel nacional que dificulta que las personas sin hogar se puedan mover de sitio y se les pueda trasladar si no tienen esa voluntad". No obstante, desde el Ayuntamiento de Zaragoza "vamos a intentar que vayan al albergue no solamente a comer como van, sino que vayan también a alojarse y evitemos que estén en la calle, pero ahora mismo la normativa no nos permite obligar a una persona que no quiere alojarse en un albergue o en otro lugar el poder hacerlo".

PROBLEMA NACIONAL

Chueca ha comentado que "la cuestión de fondo" y "los vecinos lo saben" es el problema a nivel nacional ante "la llegada de cada vez más personas que vienen a España a trabajar, pero no se les facilitan los papeles ni una integración, y eso es una competencia del Gobierno de España, que es quien por un lado está haciendo esa distribución y ese llamamiento para la llegada de estos inmigrantes que, sin duda, necesitamos en nuestro país".

A este respecto, la alcaldesa ha reclamado integración de los migrantes y facilidades en los trámites, algo que no se está haciendo desde el Ejecutivo central "y no es competencia municipal". Por lo tanto, "mientras no se mueva ficha por parte de otras instituciones, difícilmente vamos a poder encontrar una solución por parte de los ayuntamientos, que estamos haciendo lo que buenamente podemos".

PERFIL DE LAS PERSONAS SIN HOGAR

En esta línea, Chueca ha comentado que de acuerdo al último censo, tal y como explicó la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, recientemente, el "perfil ha evolucionado y cada vez hay más personas sin hogar que son inmigrantes ilegales que no tienen papeles, no pueden acceder a una vivienda, ni a un trabajo. Están son solución".

Asimismo, "cada vez hay más trabajadores de bajos recursos que tampoco pueden acceder o, a pesar de trabajar, no tienen posibilidad de tener unas condiciones de vida mejor. Eso es porque no tienen papeles. Y eso es lo que está sucediendo no solo en Zaragoza, sino en toda España", ha manifestado Chueca.

Como alcaldesa, "reclamo que el Gobierno de España, que es el que tiene el control de las fronteras y la responsabilidad de acoger y de integrar y facilitar los papeles para que las personas que vienen a nuestro país puedan trabajar, lo haga y no nos deje a las personas al albur".

"Me parece inhumano dejar así a esas personas que han venido a nuestro país con la esperanza de encontrar un futuro mejor, la posibilidad de trabajar y huyendo de una situación complicadísima en sus países de origen, acogerles pero no darles una solución y no mover ni un papel para que esta solución se facilite", ha lamentado.

NUEVA LLEGADA

Además, ha expuesto que, "próximamente, llegarán más personas a nuestra ciudad y todavía estamos esperando conocer detalles e información, porque ni siquiera tenemos la información por parte del Gobierno de España de las personas que van a ir llegando a cada uno de los puntos de nuestro país".

El Gobierno de España "recoge a las personas, las reparte sin información previa, sin planificación y después el problema lo tienen las ciudades. Eso es importante que la gente lo sepa, que no es un problema puntual de Zaragoza, que el Ayuntamiento y los servicios municipales están poniendo todo de su parte", ha señalado.

"Queremos ser parte de la solución, pero necesitamos recursos económicos y necesitamos que esas personas tengan unos papeles con los que poder tener acceso a un trabajo, si no es imposible y este problema no va a ir a menos, va a ir a más como estamos viendo en todas las ciudades", ha concluido.