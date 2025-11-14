Chueca confía en que la avería del tranvía se solucione a media tarde y el servicio se refuerza con 11 buses

Archivo - Vagón del tranvía, estacionado en una de sus paradas, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha confiado en que a media tarde pueda estar solucionado el incidente en el tranvía para volver a prestar servicio y hasta que se resuelva se ha reforzado el plan alternativo con 11 autobuses para facilitar los desplazamientos de los ciudadanos.

Este viernes, poco antes de las 07.00 horas se ha producido una colisión de un camión de la basura contra la catenaria a la altura de la parada Desayuno con Diamantes, en el distrito de Valdespartera, que ha obligado a cortar el tramo entre este punto y la parada de Romareda.

"Se ha podido solucionar con muchísima urgencia mediante autobuses, como se suele hacer cuando no funciona el tranvía o hay algún problema", ha indicado Chueca.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha explicado que en un primer momento se ha habilitado una dotación de seis autobuses, que "han podido resolver esta situación para la entrada en los colegios principalmente y en los puestos de trabajo".

Los 11 autobuses seguirán prestando servicio alternativo hasta la resolución del problema, que ha estimado sea a media tarde, pero la alcaldesa ha señalado que es una avería "muy complicada", que hay que ver cómo se resuelve reduciendo las incidencias y "se están poniendo todos los medios para resolverlo lo antes posible", ha reiterado.

"Si gracias a ese trabajo se puede adelantar, en cuanto esté disponible, por supuesto, no hay que decirlo, que se pondrá otra vez el tranvía en circulación", ha concluido.