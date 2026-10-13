Chueca confía en que el manto de flores a la Virgen del Pilar permanezca hasta el fin de fiestas

Ofrenda de flores a la Vigen del Pilar en Zaragoza - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que el objetivo es que el manto de flores a la Virgen del Pilar permanezca hasta el fin de fiestas, aunque ha precisado que en caso de lluvia se tendría que retirar porque comienzan a pudrirse y a oler mal.

"Vamos a ver también si el tiempo lo permite. Si llueve las flores se pudren y entonces tienen mal olor y por lo tanto hay que quitarlas antes, como sucedió el año pasado", ha recordado.

Por el contrario, si el tiempo lo permite y no hay lluvias, la idea es que "aunque se queden un poquito secas" se puedan acabar las fiestas con las flores, ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación.

"La verdad es que este año al haber cambiado las fechas, lo bonito es que todas las fiestas del Pilar, los zaragozanos y quienes nos visiten van a poder ver la estructura ya con todas las flores y con ese récord de flores que tuvimos ayer para venir a hacerse fotos y a venerar a nuestra patrona, la Virgen del Pilar".