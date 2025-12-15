Chueca cree que el 8F no tiene por qué influir en el presupuesto de Zaragoza, pero a veces "todo puede cambiar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia chueca - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia chueca, ha estimado que el anuncio del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, de convocar elecciones autonómicas para el 8 de febrero, "no debería influir en el acuerdo con Vox sobre el presupuesto del Ayuntamiento de la ciudad para 2026, pero "todo, a veces, puede cambiar" tras observar que "últimamente están las cosas así un poco revueltas".

Chueca ha insistido en que el Gobierno de Zaragoza seguirá trabajando con el mismo presupuesto sobre el que han que estado confeccionando las cifras los últimos meses, con los mismos proyectos, que "son buenos" para Zaragoza, para seguir esta transformación de ciudad.

"Yo creo que, como he dicho otras veces, que nuestro presupuesto es un presupuesto muy de gestión de ciudad, de los problemas que afectan al día a día a los zaragozanos y por lo tanto servicios públicos, servicios sociales, servicios municipales que tienen que seguir prestándose y que confío en que el resto de grupos sean responsables".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha incidido en que el presupuesto para 2026 "sigue su curso" y mantiene el objetivo de presentarlo antes de la Navidad para iniciar su tramitación y, por tanto, ha insistido en que seguirá adelante "con los planes que tenía establecidos".

Chueca ha trasladado su confianza en que el grupo municipal de Vox "sea responsable, como lo han sido otros años" y tras recordar que como alcaldesa tiene que "cumplir" con los zaragozanos ha explicado que su misión es presentar un "buen presupuesto, que la ciudad no pare, que la ciudad siga el momento de transformación que estamos viviendo y por eso es necesario que saquemos adelante los presupuestos", ha concluido.