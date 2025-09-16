Chueca critica que 50 personas duerman en parque Bruil porque el Gobierno no les facilita el trámite de extranjería

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, con los representantes de las entidades vecinales del Parque Bruil - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "inaudito" que haya medio centenar de personas durmiendo en Parque Bruil porque el Gobierno de España "no facilita los trámites administrativos en Extranjería que les permitiría a estas personas disponer de un lugar digno donde vivir al que tienen derecho por su situación de personas acogidas a protección internacional".

Según los datos oficiales, de las 1.553 plazas de las que disponen las entidades que trabajan con el Gobierno de España, sólo están ocupadas 1.372, que es algo más del 88 por ciento del total.

Por ello, la alcaldesa va a urgir al Delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para que "facilite" las citas de Extranjería necesarias para que estas personas puedan contar cuanto antes con la documentación que les habilite el acceso a estas plazas.

En una reunión con los representantes de las entidades vecinales del Parque Bruil, que ha tenido lugar a última hora de este lunes, Chueca les ha anunciado la solicitud que trasladará a la Delegación del Gobierno de España para que las plazas disponibles para solicitantes de protección internacional sean ocupadas por estas personas a la mayor brevedad.

El encuentro ha girado en torno al problema existente en la zona con las personas que se concentran en este espacio donde, según los datos de la Cruz Roja, 42 de ellas deberían contar con los recursos de protección internacional.

La alcaldesa ha estado acompañada de varios consejeros municipales, y han repasado las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para incrementar presencia policial, reforzar la limpieza y autorizar el vallado de algunas comunidades de vecinos.