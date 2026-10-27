Chueca da la bienvenida a los 9 agentes de la Policía Local de Zaragoza de la Unidad Égida que se incorporarán a VioGén

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, da la bienvenida a los nueve agentes de la Policía Local que integrarán la Unidad Égida, especializada en la protección de las víctimas de la violencia machista y que se integrarán en el sistema VioGén - DANI MARCOS

ZARAGOZA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado la bienvenida a los nueve agentes de la Policía Local que integrarán la Unidad Égida, especializada en la protección de las víctimas de la violencia machista y que se integrarán en el sistema VioGén.

La regidora ha visitado las dependencias del cuartel de la Paz donde trabajará este equipo, que dispondrá de espacios destinados a ofrecer una atención personalizada a las mujeres y un entorno adaptado a los hijos que las acompañen.

La previsión es que la unidad comience a funcionar a principios de 2027, una vez finalizada la preparación de sus integrantes y dentro del plazo establecido por el Ministerio del Interior. Durante diciembre, los nueve agentes recibirán formación de este ministerio en materia de VioGén y formación propia de la Policía Local, con contenidos teóricos y prácticos para afrontar esta responsabilidad con las máximas garantías.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por los concejales delegados de la Policía Local y Viogén, Ángel Lorén y Ruth Bravo, y por el superintendente de la Policía Local, Antonio Blas Soriano, ha resaltado que es un día "importante" para la Policía Local de Zaragoza y para la ciudad", pues los integrantes de Égida son "nueve hombres y mujeres que van a hacer historia" en un Cuerpo Policial que el pasado año ha celebrado sus 175 años de existencia y que ahora amplía sus competencias con la labor de protección a las víctimas de la violencia machista.

"Estos nueve profesionales van a cuidar de nuestras vecinas cuyo caso está considerado de nivel bajo dentro del sistema VioGén", ha explicado. "Mujeres que necesitan sentirse acompañadas, protegidas y escuchadas, y que van a encontrar en ellos a un equipo preparado y comprometido".

UN SISTEMA QUE COMIENZA A FUNCIONAR EN 2007 Y QUE LLEGA AHORA

La alcaldesa ha recordado que el sistema VioGén se puso en marcha en 2007 bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno de España y que ha sido en 2026, con el Gobierno municipal del PP cuando se ha firmado el acuerdo para incorporar a la Policía Local de Zaragoza a esta labor de seguimiento y protección.

La preparación de los agentes durante diciembre permitirá dar paso al inicio de la actividad de la Unidad Égida a principios del año 2027.

La alcaldesa ha subrayado el trabajo desarrollado para hacer posible esta incorporación. "Quiero destacar que no ha sido un camino fácil", ha afirmado. "Han sido años de trabajo, de negociaciones y también de ruido. Pero este proyecto ha salido adelante porque por encima de todo hay un objetivo muy importante, que nos une y que no admite dudas: la lucha contra la violencia machista".

En este sentido, ha reconocido el impulso de su antecesor al frente del Ayuntamiento: "Fue el alcalde Jorge Azcón quien llevó por primera vez al Pleno la puesta en marcha de esta unidad y quien inició el camino de negociaciones con el Ministerio del Interior".

Ese trabajo se concretó el pasado mes de marzo con la firma del acuerdo por el que Zaragoza accede al sistema VioGén y asume la atención del 30% de las mujeres bajo protección policial con nivel de riesgo bajo. La puesta en marcha de la Unidad Égida permitirá reforzar la coordinación entre cuerpos policiales y distribuir la atención a las víctimas entre más profesionales.

"De este modo, reforzamos un servicio que hasta ahora prestaban la Policía Nacional y la Guardia Civil, y lo mejoramos", ha señalado Natalia Chueca. "Porque al repartirse la responsabilidad, se reduce el número de mujeres que atiende cada agente, y eso significa más cercanía y más atención para cada una de ellas".

MÁS DE 300 DETENCIONES VIOGÉN EL AÑO PASADO

La creación de Égida dará continuidad y ampliará la labor que ya desempeña la Policía Local frente a la violencia machista. Hasta ahora, los agentes acudían ante las llamadas de auxilio e intervenían para proteger a las víctimas y detener a los sospechosos cuando procedía. El año pasado, la Policía Local de Zaragoza realizó más de 300 detenciones relacionadas con la violencia de género.

Con esta nueva unidad, el cuerpo asumirá también el seguimiento y la protección personalizada de las mujeres cuyos casos le sean asignados dentro del sistema VioGén, reforzando la prevención y el acompañamiento a las víctimas.

La labor de los agentes se centrará en el seguimiento individualizado de los casos asignados y en la aplicación de las medidas policiales de protección que correspondan a su situación. El sistema VioGén permite reunir la información relevante, valorar el riesgo y actualizar la respuesta policial cuando se detectan circunstancias que puedan comprometer la seguridad de las víctimas.

Este trabajo incluye revisar la evolución del riesgo e incorporar nueva información para adaptar la protección a las necesidades de cada mujer. También contempla un Plan de Seguridad Personalizado, con pautas de autoprotección ajustadas a sus circunstancias y recomendaciones específicas para los menores a su cargo.

La clasificación de riesgo bajo requiere seguimiento, ya que la situación puede cambiar y hacer necesario reforzar las medidas de protección. La labor de Égida permitirá mantener una atención individualizada y contribuir a detectar esas variaciones para activar la respuesta que corresponda.

UN ESPACIO PARA LAS MUJERES Y SUS HIJOS

Durante la visita, Natalia Chueca ha conocido los tres espacios habilitados para la unidad en el cuartel de la Paz. Las dependencias permitirán atender personalmente a las mujeres y contarán con una zona para que los niños pequeños puedan jugar mientras sus madres son atendidas.

"Muchas de estas mujeres vendrán con niños pequeños y les hemos habilitado un lugar para que jueguen mientras son atendidas personalmente", ha explicado la alcaldesa. El objetivo es disponer de un entorno adecuado a las necesidades de las víctimas y de sus familias, que facilite una atención cercana.

Natalia Chueca ha destacado que esa proximidad será una de las señas de identidad de Égida: "Si algo va a definir a nuestra Policía Local especializada en VioGén es lo que caracteriza a la Policía Local en general: la cercanía en el trato".

Los nueve integrantes de la unidad han pasado un proceso de selección al que se presentaron catorce agentes. "Han superado un proceso de selección exigente, cuyo propósito era elegir a los mejores para una labor que lo requiere", ha señalado la regidora, quien ha recordado que su preparación continuará con la formación prevista para diciembre.

La alcaldesa ha agradecido el compromiso de todos los aspirantes y ha felicitado a los seleccionados "Sé que estaréis a la altura de la responsabilidad que asumís", ha recalcado Natalia Chueca, quien ha querido dar un mensaje a las víctimas: "No están solas. Tienen detrás a toda una ciudad y a una Policía Local que ha decidido dar un paso al frente para protegerlas".