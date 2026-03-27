Chueca destaca la coordinación para hacer grandes proyectos y atender peticiones vecinales de "buen" mantenimiento

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, preside la reunión de coordinación del Gobierno de la ciudad - DANI MARCOS

ZARAGOZA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha destacado la coordinación de las distintas áreas de su equipo de gobierno "no solo" para acometer grandes proyectos estratégicos, "que son fundamentales y un compromiso con los zaragozanos que pueden ven y también los visitantes en esa transformación en la que está inmersa la ciudad", sino que también se atienden las peticiones vecinales de esos "pequeños detalles" sobre el "buen mantenimiento de la ciudad".

Chueca ha explicado que el Gobierno de la ciudad está atento a las peticiones de las juntas de distrito y las asociaciones vecinales para "hacerlas realidad". Ha contado que a ella misma, cuando va por la calle, los ciudadanos también le trasladan sus demandas, algo "muy común" que ha podido comprobar.

"Me gusta cumplir --ha relatado-- cuando viene un vecino y me dice que tiene un problema en su calle, en su zona, en su barrio, en su plaza y no solo atenderlo sino tomar nota y que vea en próximas semanas o, como mucho, unos pocos meses que está cumplido en función de la dificultad que eso implica".

Ha comentado la importancia de acabar los proyectos estratégicos de la ciudad como el nuevo estadio Ibercaja Romareda para confiar en que "siga en marcha y no se retrase"; la regeneración del río Huerva "que tiene que finalizar este año"; la conversión de la antigua fábrica de Giesa en un centro dedicado al sector audiovisual; la reforma de la plaza San Miguel, calle Coso, avenida de Valencia y todas las obras en distintas calles; además del Centro Cívico de Vía Hispanidad y otros equipamientos como el Dentro Deportivo Municipal Sur, que "tiene que seguir su ritmo e iniciar las obras".

Chueca ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante un receso de la jornada de trabajo del Gobierno de Zaragoza en la que se revisan las prioridades de este año y la coordinación entre las distintas áreas ante el final de mandato, que concluirá con las elecciones municipales de 2027.

En esta reunión se revisan uno a uno todos los proyectos y además de atender los grandes proyectos, yo creo que es muy importante atender las pequeñas peticiones de los vecinos de cada calle, de cada distrito.

Alcorques vacíos, baldosas movidas, boquetes en el asfalto, que este invierno debido a las lluvias tan intensas que han caído se ha empeorado el mal estado del asfaltado, ha enumerado.

"ME GUSTA CUMPLIR"

Ha recordado que han sido "capaces" de tener un presupuesto para 2026 manteniendo, "más o menos", el tiempo de aprobación que en ejercicios anteriores al salir adelante a finales de febrero y este mes de marzo lo concluyen con esta reunión de coordinación y revisión de las prioridades para "incorporar todas las necesidades de Zaragoza, sus vecinos y barrios para seguir planteando que la ejecución del nuevo presupuesto 2026, que es el presupuesto más elevado de la historia de la ciudad, es posible".

Al respecto, ha comentado que "lejos de lo que dicen, muchas veces, los partidos de la oposición" como este jueves en el pleno cuando cuestionaron la ejecución presupuestaria, el Gobierno de Zaragoza está consiguiendo "el mayor porcentaje de ejecución presupuestaria que en los ejercicios anteriores".

Ha reconocido que este 2026 les exige también un "mayor esfuerzo" porque incrementa la cuantía global y crece casi un 7 por ciento el presupuesto, lo que significa "mayor trabajo para seguir ejecutando y para seguir haciendo realidad todos los proyectos", que "solo se consigue con coordinación" entre todos los equipos y por ello ha calificado de "fundamentales" estas reuniones.

"BUENAS CIFRAS"

Chueca ha explicado que estas jornadas de coordinación las ha implantado desde que es alcaldesa y aunque es una forma de trabajar "que, quizá, está más vinculada a la gestión empresarial que puramente a la gestión política" ha estimado que es "fundamental" para hacer realidad el cumplimiento de los compromisos en fecha y en forma, y, "por supuesto, dentro de los presupuestos".

Entre los datos que ha aportado figura la reducción de la deuda más de un 35 por ciento respecto a la que había cuando llegó al Gobierno de la ciudad y también han logrado "ejecutar" los presupuestos y los proyectos que "eran compromisos electorales, dándole estabilidad a la ciudad".

Ha cifrado en 120 millones de euros de fondos europeos los ejecutados respecto a los 129 millones en total que tiene adjudicados el Ayuntamiento de Zaragoza y ha avanzado que se seguirán ejecutando durante este año.

"Yo creo --ha opinado-- que las cifras son buenas, la gestión es buena, pero este es el último año y es el año decisivo para hacer realidad y finalizar todos los proyectos con éxito y con la misma dinámica que venimos haciendo hasta ahora".

"GRAN EQUIPO"

La alcaldesa ha querido dejar constancia de que cuenta con un "gran equipo" para asegurar que la ciudad de Zaragoza "está muy buenas manos" porque el Gobierno actual es "sino el mejor porque eso sería un poco prepotente, pero es uno de los mejores de la historia de la ciudad que por su compromiso, entrega y capacidad de trabajo y de escucha a los vecinos".

En este sentido, ha dicho que "la realidad" es que están siendo capaces de transformar la ciudad y de ejecutar el mayor presupuesto de la historia de Zaragoza con cifras "incluso mayores" a las que se ejecutaron en la época de la Expo 2008 porque entonces muchas de las inversiones eran estatales no municipales.

En esta ocasión, todas las inversiones que se están ejecutando y todo este presupuesto récord es "esfuerzo y trabajo del Ayuntamiento, de todos sus funcionarios y por supuesto liderados y dirigidos por el gobierno actual", ha concluido.