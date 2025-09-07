Chueca destaca el "gran éxito" del Vive Latino como "motor económico" y "de proyección" de la ciudad

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Vive Latino España se ha consagrado como una cita ineludible en el calendario cultural de Zaragoza tras una nueva edición a la que han asistido más de 38.000 espectadores y que la alcaldesa, Natalia chueca, ha calificado de "gran éxito organizativo, cultural y de proyección de la imagen de la ciudad".

La mezcla de estilos y trayectorias de la música en español ha vuelto a convencer a un público entusiasta movido por las ganas de pasarlo bien y que, llegado de fuera o residente en la Comunidad, ha vibrado con artistas y grupos como Kase.O., Fangoria, Los Secretos, Molotov, Macaco, Love of Lesbian, Zahara, Maldita Vecindad o Alcalá Norte hasta sumar más de 38.000 asistentes, según ha avanzado la alcaldesa, que considera la cita como "un referente cultural indiscutible" que trasciende y ya se ha convertido en un "motor de desarollo económico".

Para ello Chueca ha detallado que en estas cuatro ediciones el Festival ha generado en la ciudad un impacto económico de 20 millones de euros y ha sumado más de 155.000 espectadores. "El impacto del Vive Latino va mucho más allá del ámbito cultural. Hablamos de un evento de gran impacto en la economía local, que ha generado más de 1.500 empleos directos e indirectos durante la previa, la celebración y el desmontaje posterior", ha reseñado la alcaldesa.

Una repercusión que lleva a Chueca a reafirmarse en su apuesta de que "la cultura es sin duda un motor de desarrollo económico muy importante para poder proyectar Zaragoza al mundo y para generar riqueza en nuestra ciudad", más si cabe, tras haber demostrado, a su juicio, la "base sólida" y las "infraestructuras adecuadas" como el recinto Expo con las que cuenta la capital aragonesa para acoger "eventos de gran envergadura".