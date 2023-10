Chueca dice que Sánchez Quero "no ha estado a la altura" y que "torpedea" el proyecto de la nueva Romareda

ZARAGOZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dicho que el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, "no ha estado a la altura" de las circunstancias debido a que "torpedea" el proyecto del nuevo estadio de La Romareda usando al Gobierno central.

Así ha reaccionado en rueda de prensa Chueca después de que este viernes, 20 de octubre, el presidente de la DPZ haya anunciado que la institución provincial no va a participar ni en la sociedad mixta ni en la financiación del nuevo estadio.

Chueca ha indicado que ha sido "sumamente prudente" ante la actitud de Sánchez Quero para alcanzar "el objetivo global" que tienen los zaragozanos, que es que Zaragoza sea sede del mundial de fútbol en 2023 y que la ciudad tenga una nueva Romareda.

"No ha estado a la altura de las circunstancias cuando hace más de un mes le solicitamos tener una reunión para poder darle la información y para invitarle a participar en el proyecto. Ni siquiera ha tenido tiempo de atender a esta invitación", ha criticado la alcaldesa.

La alcaldesa ha calificado de "ceguera política y cortedad de miras" que el presidente de la DPZ no haya hecho efectiva la petición de reunión debido a que, "más allá de ser de un partido u otro", los cargos públicos están para atender el interés general y de todos los zaragozanos.

La alcaldesa ha señalado que el PP ha apoyado desde la oposición al Gobierno socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza con el proyecto de la Expo en el año 2008 y en la cesión de suelo gratuita del campo de fútbol de La Romareda al Real Zaragoza en el año 2015.

REUNIÓN CON CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES

Por otro lado, ha recriminado a Sánchez Quero que vaya hablar con el secretario del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, sin tener información sobre el proyecto. "Es bastante grave y una falta de deslealtad a la ciudad de Zaragoza", ha aseverado.

De esta manera, ha asegurado que "no ha ido a defender los interés de los zaragozanos". Además, ha añadido que "no es de recibo" que el PSOE de Aragón "use" al Gobierno central para "torpedear" un proyecto que tiene un impacto económico de 300 millones de euros y la creación 3.500 empleos.

SIGUE TENDIENDO LA MANO

No obstante, la alcaldesa ha reiterado que sigue dispuesta y abierta a que la reciba para que vuelva a considerar su participación en la sociedad y en la financiación del nuevo estadio.

"Nosotros no vamos a parar y, en estos momentos, tenemos una encomienda con el mayor consenso de la historia entre el Real Zaragoza, Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento", ha manifestado.

El proyecto, según ha explicado Chueca, se realizará con celeridad, transparencia y en los plazos que ha marcado la Real Federación Española de Fútbol y "los intereses partidistas" del presidente de la DPZ no van a cambiar el objetivo.

Finalmente, ha informado de que la próxima semana se celebra una Junta de Portavoces y que convocará un Pleno Extraordinario para seguir trabajando en el proyecto, que tiene como fecha límite de presentación hasta el 30 de octubre, ha insistido.