Chueca exige garantías de que el acuerdo con Vox para el presupuesto "no arriesgue" las ayudas al transporte de Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la inauugración de la reforma de la avenida de Navarra - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha exigido garantías al grupo municipal de Vox de que el acuerdo para aprobar el presupuesto de 2026 y que pase por modificar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) "no ponga en riesgo" las ayudas al transporte del Gobierno de España que suman unos 22 millones de euros entre este ejercicio y el 2025.

"Necesito garantías de que cualquier acuerdo que podamos alcanzar y cualquier modificación en la Zona de Bajas Emisiones no ponga en riesgo estas ayudas al transporte", ha subrayado.

"Si somos capaces --ha argumentado-- de encontrar una solución estaría encantada de que podamos hacerlo y por tanto sacar adelante los presupuestos, pero si no hay garantía de que las ayudas al transporte no se pierden yo no voy a renunciar a que Zaragoza y los zaragozanos perdamos 22 millones de euros".

Chueca ha asegurado que "no hay novedades" a dos días vista del pleno municipal en el que se debatirá el proyecto de presupuesto para 2026,cuyo dictamen en la comisión de Economía no tuvo el respaldo suficiente al votar Vox en contra porque condiciona su apoyo a suprimir la ZBE, además de patronatos y sociedades municipales.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha vuelto a exponer el argumento de la subvención al transporte público en el que cada día viajan en torno a unas 500.000 personas, entre el tranvía y el autobús. "Son 500.000 personas que no tienen por qué pagar un 20 por ciento más del precio del autobús porque se renuncia a esa bonificación del ministerio simplemente por contentar las peticiones que nos está haciendo Vox. Con lo cual, ese es mi límite", ha reiterado.

Si vuelve a decaer en el pleno la alcaldesa se tendrá que someter a un cuestión de confianza vinculada al presupuesto y su cargo quedará a disposición de los cuatro concejales de Vox, quienes ya han asegurado que no apoyarán a un candidato del PSOE.

En caso de no conseguir el apoyo plenario, si en el mes siguiente no hay ninguna formación que presente un candidato o candidata alternativa, se entenderá otorgada la confianza y aprobado el proyecto de presupuesto.