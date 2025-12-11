Chueca exige no blanquear a los herederos de ETA en el 38 aniversario del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza

ZARAGOZA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha encabezado este jueves, 11 de diciembre, el acto de homenaje a las víctimas del atentado perpetrado por ETA contra la Casa Cuartel de la ciudad en 1987, un ataque que acabó con la vida de 11 personas --seis niños y cinco adultos-- y dejó casi un centenar de heridos.

El acto ha tenido lugar en el Parque Esperanza, espacio que ocupa el solar donde se encontraba el cuartel atacado hace 38 años por la banda terrorista ETA.

Tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, Natalia Chueca ha pronunciado un discurso cargado de memoria, en el que ha reiterado el compromiso de la ciudad con las familias afectadas y con la exigencia de justicia.

"Seguimos aquí. No vamos a dejar de pedir que quienes tuvieron responsabilidad directa o indirecta den explicaciones ante los tribunales", ha señalado ante la atenta mirada de los presentes, entre ellos, de la concejal delegada de víctimas del terrorismo, Ruth Bravo.

La alcaldesa ha recordado que, pese al tiempo transcurrido, sigue pendiente la comparecencia ante los tribunales del etarra Josu Ternera, a quien ha vinculado con la orden de colocar los explosivos utilizados en el ataque.

"Resulta muy difícil de aceptar que permanezca en libertad vigilada cuando su nombre se asocia a la colocación de 250 kilos de amonal para matar a guardias civiles, a sus familias y a niños inocentes", ha afirmado.