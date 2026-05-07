Chueca homenajea a los centenarios y les da las gracias por "la Zaragoza construida entre todos"

1085032.1.260.149.20260507140757 La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el homenaje a los centenarios - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha realizado un homenaje a los 205 centenarios censados en la capital aragonesa, de los que 62, entre ellos 47 mujeres y 15 hombres, han podido acudir al evento que ha acogido el salón de recepciones, donde la alcaldesa, Natalia Chueca, les ha dado las gracias "por contribuir a la ciudad construida entre todos".

Esta aportación supone un "motivo de orgullo" por el legado que estos centenarios han dejado, en una ciudad bimilenaria, a las siguientes generaciones, ha subrayado la alcaldesa.

En su discurso, además del legado, ha aludido al "aprendizaje" que estos centenarios han dejado como "la importancia de la familia como núcleo principal de la sociedad".

Ha calificado el momento actual de "vibrante, optimista, de crecimiento e ilusión" confiando en que "siga ese crecimiento" que los homenajeados han visto a lo largo de sus cien años de vida". Ha deseado que continúen esas mejoras y hacerlo todos juntos "de la mano y sin perder nuestra identidad, lo que nos caracteriza, nuestro carácter de buena gente, de hospitalarios y, además, disfrutar de la calidad de vida con la que se vive en Zaragoza y vosotros sois el mejor testigo de ello".

Tras comentar que dar las gracias "con mayúsculas" a estos nacidos hace un siglo es el objetivo principal de este acto, que ya cumple su tercera edición, ha indicado que lo que más le llena de ilusión y esperanza es "seguir trabajando en hacer una ciudad más viva, más grande, en la que se viva bien" como atestiguan las "la ilusión y las ganas" con las que estos centenarios han acudido al homenaje.

"Nuestro agradecimiento es --ha precisado-- a todo lo que habéis hecho por la ciudad a lo largo de vuestros cien años de vida que ha sido larga y fructífera, donde han contribuido a su ciudad con su trabajo, con la dedicación a su familia, a sus vecinos, a sus labores, a sus misiones, a sus aficiones y que han hecho de Zaragoza lo que Zaragoza es hoy".

"ASPIRAMOS A CUIDAROS"

"Desde el Ayuntamiento aspiramos a cuidaros", ha enfatizado Chueca al dirigirse a estas personas que han cumplido los cien años para recordar los recursos que tienen a su disposición como la red de centros de convivencia, de solidaridad y de socialización. "Son espacios donde podéis vivir mejor esos años en los que ya podéis tener más tiempo libre para disfrutar".

Chueca ha informado de que la intención es ampliar la red de centros de mayores, para aumentar los servicios que se prestan a las personas mayores. "Por eso --ha dicho-- seguimos homenajeando y haciendo que también en esa etapa de mayores estéis disfrutando de vuestra vida con calidad y como os merecéis".

Entre las mejoras ha contado medidas concretas como el nuevo centro de convivencia de mayores Luis Buñuel y el proyecto de la antigua cárcel de Torrero para recuperar este equipamiento para las personas mayores del distrito.

En la actualidad, el Ayuntamiento cuenta con 32 centros de convivencia para personas mayores, con 77.000 socios y el 45 por ciento de la población mayor de 65 años es socio.

Además, ha recordado que el Gobierno de Zaragoza ha aumentado el servicio de ayuda a domicilio con 30 millones de euros anuales beneficiando a 8.400 personas mayores y dependientes y se han impulsado cuatro nuevos comedores de mayores en distintos centros de Zaragoza para ofrecer menús saludable diarios a 4 euros. "Ya llegamos a 525 comensales, además de abrir los fines de semana y durante el mes de agosto, que son dos reivindicaciones de los mayores", ha reconocido.

INSIGNIA DE PLATA DE LA CIUDAD

También ha aportado el dato que cerca de un 30 por ciento de las 2025 personas que cumplen 100 años han querido acudir a este homenaje, lo que supone una cifra "muy importante y relevante" porque significa que en Zaragoza se disfruta de "una buena esperanza de vida gracias a esa calidad de vida.

Como ejemplo de esta afirmación, ha comentado que entre los asistentes estaba una invitada de honor, Esther Melendo, nacida en abril de 1921, que con 105 años sigue viviendo sola. Según los datos del padrón en Zaragoza viven 628 personas que nacieron entre 1917 y 1926, por lo que superan el siglo de vida.

La longevidad en España es una de las más elevadas del mundo, un fenómeno que ha ido en aumento en las últimas décadas gracias a la mejora de las condiciones de vida y a la atención sanitaria. En la actualidad, en España hay más de 16.000 personas centenarias, según el INE.

Tras la intervención de Natalia Chueca se ha traído una tarta de tres pisos con unas velas encendidas que representan el número 100 y que han soplado dos de los 62 centenarios que han acudido al acto, acompañados por la alcaldesa para romper en un fuerte aplauso.

Seguidamente, la alcaldesa se ha acercado al asiento que ocupaban cada uno de los centenarios y les ha entregado una insignia conmemorativa en plata del escudo de Zaragoza.

Chueca ha estado acompañada por la concejal delegada del Mayor, Paloma Espinosa, el consejero municipal de Participación Ciudadana y Régimen Interior, Alfonso Mendoza; concejales de los grupos municipales y el director de Heraldo de Aragón, Mikel Iturbe, ya que parte del regalo que han recibido los centenarios es una portada de este diario del día que nacieron.

También han recibido el libro 'Centenarios de Zaragoza 1926-2026' elaborado por el Servicio del Mayor en colaboración con el Archivo-Biblioteca-Hemeroteca municipal que contiene ilustraciones, datos, noticias y curiosidades de la época y que refleja como era la ciudad hace cien años.