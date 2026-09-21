Chueca lleva el proyecto Distrito 7 de Zaragoza al Festival de Cine de San Sebastián para atraer al sector audiovisual

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta el proyecto Distrito 7 en el Festival de Cine de San Sebastián - DANI MARCOS

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha presentado el proyecto Distrito 7 en el Festival de Cine de San Sebastián para atraer al sector audiovisual y difundir estas instalaciones que estarán operativas en unos meses con el fin de comenzar los primeros rodajes en los platós a partir de enero de 2027.

Chueca ha dicho estar "muy orgullosa" de asistir junto con la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, convocados por el Cluster Audiovisual de Aragón para presentar en el Festival de Cine de San Sebastián, "uno de los más importante de España y donde se concentra todo el sector", para dar a conocer las oportunidades y las posibilidades que tiene Aragón, y en concreto Zaragoza, para el presente y para el futuro del sector audiovisual.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que se ha presentado una propuesta "muy ambiciosa, que además es una apuesta muy personal como alcaldesa" para que Zaragoza tenga el espacio que necesita para reunir a toda la industria audiovisual.

Ha recordado el "gran esfuerzo" de los últimos años para incrementar los rodajes en Zaragoza y Aragón, pero ha incidido en que para que el valor añadido se quede en la economía local y en las empresas locales del sector audiovisual "se necesitaba un espacio como Distrito 7".

Ubicado en la reformada antigua empresa de ascensores Giesa, en el distrito de Las Fuentes, Distrito 7 ha supuesto una inversión de 20 millones de euros por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que va a permitir a toda la industria audiovisual nacional e internacional "venir a producir los próximos contenidos audiovisuales" desde series, películas y documentales, ha citado.

"Por tanto, hoy estamos aquí para contarle al mundo, a todo el sector audiovisual internacional, todas las posibilidades para que en muy pocos meses Distrito 7 esté a pleno rendimiento", ha concluido.