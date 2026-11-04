Chueca: "Necesitamos un cambio de Gobierno en España para completar las políticas de vivienda de Zaragoza"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y la candidata número uno del PP por la ciudad al Congreso de los Diputados, Rocío Dívar, frente al solar de la calle Villa de Ansó. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha defendido la necesidad de un cambio en el Gobierno central para extender al conjunto de España las políticas de vivienda que, a su juicio, está desarrollando el Partido Popular en la capital aragonesa.

"Necesitamos que haya un cambio de Gobierno a nivel nacional para completar las mismas políticas que se están haciendo desde el Ayuntamiento, también a nivel estatal", ha afirmado, en una comparecencia en la que el PP ha situado la falta de construcción de vivienda y el incumplimiento de los anuncios del Ejecutivo de Pedro Sánchez en el centro de sus críticas.

Las declaraciones han tenido lugar este miércoles, 4 de noviembre en la calle Villa de Ansó, en el barrio zaragozano de Torrero, ante un solar en el que el Ayuntamiento prevé levantar 32 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes. Chueca ha comparecido junto a la candidata número uno del PP por Zaragoza al Congreso de los Diputados, Rocío Dívar, para abordar la situación del acceso a la vivienda y contraponer la gestión municipal de los populares con la política desarrollada por el Gobierno de España.

Precisamente, Dívar ha utilizado el terreno vacío como imagen de lo que considera el balance de Pedro Sánchez en esta materia. "Tenemos detrás un solar vacío que es el mejor resumen de lo que ha sido la política de Pedro Sánchez en materia de vivienda durante todos estos años", ha señalado. La candidata ha recordado que, cuando el actual presidente llegó al Gobierno, la vivienda ocupaba el decimosexto puesto entre las preocupaciones de los españoles y que ahora se ha convertido en el primero.

A su juicio, este cambio responde a una política basada en "hacer promesas", pero sin que los proyectos anunciados hayan llegado a materializarse. Dívar ha enumerado los compromisos de construcción de 20.000, 40.000 y hasta 183.000 viviendas, así como las iniciativas vinculadas a la vivienda industrializada y a Casa 47. "No hay propaganda que tape la realidad y la realidad es que la política de vivienda de Pedro Sánchez ha sido un absoluto fracaso", ha manifestado.

La candidata ha reprochado al Ejecutivo central que, además de no impulsar suficiente vivienda, haya obstaculizado proyectos promovidos por otras administraciones. En concreto, ha citado la negativa del Ministerio de Defensa a poner a disposición del Gobierno de Aragón unos terrenos en los que según ha indicado, podrían haberse construido más de 2.000 viviendas.

EL PP CONTRAPONE LOS ANUNCIOS ESTATALES A LA GESTIÓN MUNICIPAL

Frente a este escenario, Chueca ha reivindicado la actuación del Ayuntamiento de Zaragoza durante los últimos tres años. La alcaldesa ha asegurado que las medidas municipales han permitido mitigar el incremento de los precios de compra y alquiler, que, según sus datos, se mantienen por debajo de un 40 por ciento en comparación con otras grandes ciudades españolas.

La responsable municipal ha puesto el acento en la agilización administrativa, con herramientas como la denominada licencia exprés, que permite iniciar las obras al día siguiente de solicitar la licencia, o la declaración responsable. A estas medidas ha sumado el desbloqueo de suelos que llevaban décadas pendientes de desarrollo, entre ellos los de Alumalsa, paralizados durante más de 40 años, y los de Mercazaragoza, durante más de 20.

"Solamente con los 21 desarrollos urbanísticos que hemos desbloqueado en estos últimos tres años se van a poder construir y se están construyendo más de 28.400 viviendas en la ciudad de Zaragoza", ha puntualizado Chueca.

En el ámbito de la vivienda pública, ha cifrado en más de 3.500 las viviendas que se están construyendo en distintos barrios de la capital, especialmente destinadas a jóvenes y con precios accesibles. Parte de ellas se desarrollan mediante el programa Más Vivienda, en colaboración con el Gobierno de Aragón, mientras que otras se financian con recursos municipales o fondos europeos.

Como ejemplo ha puesto el solar de la avenida de América, en Torrero, donde el consistorio impulsa 32 viviendas públicas de alquiler asequible para jóvenes, con una aportación municipal superior a los 5,7 millones de euros. "Es el mejor ejemplo de lo que representa la gestión del Partido Popular: promesas cumplidas, promesas con acción", ha contrapuesto frente a lo que considera anuncios sin ejecución por parte del Gobierno socialista.

CASA 47 Y LOS SUELOS DE LA SAREB, EN EL CENTRO DE LAS CRÍTICAS

Chueca ha dirigido buena parte de sus reproches a la actuación de las entidades estatales encargadas de promover vivienda. En este mismo solar, ha recordado, la entonces candidata socialista a las elecciones autonómicas, Pilar Alegría, anunció en enero la construcción de 64 viviendas públicas a través de Casa 47, la sociedad pública estatal.

Sin embargo, según ha expuesto la alcaldesa, cuando en septiembre se ratificaron las promociones previstas, el proyecto de Zaragoza quedó fuera. "La realidad es que no ha hecho nada. Cuando en septiembre se han tenido que ratificar desde Casa 47 las viviendas que iban a impulsar en este solar de aquí se ha quedado vacío. Zaragoza se ha quedado vacío. Cero viviendas", ha criticado.

La regidora ha reiterado igualmente que la SAREB dispone de suelos en la ciudad para impulsar 1.500 viviendas y ha reprochado al Gobierno central que no los desarrolle ni los ceda al Ayuntamiento para que pueda hacerlo. En este punto, ha comparado la situación con la de Cataluña, donde, según ha indicado, se han cedido terrenos para promover 13.000 viviendas.

"Esa es la diferencia cuando gobierna el Partido Popular: actuamos, cumplimos y ponemos a las personas en el centro para resolver sus problemas", ha remarcado. Para Chueca, la falta de colaboración del Ejecutivo central impide completar el trabajo que, según ha defendido, están realizando las administraciones autonómica y municipal gobernadas por los populares.

AVALES, BONIFICACIONES Y CAMBIOS LEGISLATIVOS

Por su parte, Dívar ha presentado las medidas que el PP de Alberto Núñez Feijóo plantea impulsar si llega al Gobierno de España tras las elecciones del próximo 29 de noviembre. La candidata ha situado a los jóvenes entre los principales destinatarios de las propuestas y ha anunciado bonificaciones fiscales de hasta el 60 por ciento para la compra de la primera vivienda, así como un plan de avales que permita cubrir el 100 por cien de la entrada necesaria para adquirirla.

La propuesta incluye asimismo medidas dirigidas a quienes viven de alquiler. El PP plantea bonificaciones para que los inquilinos puedan prolongar sus contratos hasta tres años más y evitar que las rentas suban por encima del IPC. En paralelo, Dívar ha apostado por una mayor protección de los propietarios, especialmente de los pequeños arrendadores, mediante medidas contra la ocupación ilegal. En este ámbito, ha apostillado que quienes denuncien que su vivienda ha sido ocupada podrán recuperarla en un plazo de 48 horas.

La candidata ha añadido que su formación promoverá una modificación de la Ley del Suelo, una reducción de la burocracia y la renovación de edificios y barrios para facilitar la construcción de nuevas viviendas. "Creemos que ya basta de promesas incumplidas, nosotros lo que aportamos son soluciones", ha resumido.

LA DESOCUPACIÓN DE LA ANTIGUA CÁRCEL DE TORRERO

Preguntada por la situación del centro social ocupado Kike Mur, ubicado en la antigua cárcel de Torrero, y los trámites para convertir el espacio en un centro de mayores, Chueca ha indicado que el Ayuntamiento está pendiente de la decisión judicial. "Estamos a la espera de que se proceda al juzgado a aprobar esa desocupación de la cárcel", ha respondido.