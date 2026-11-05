Chueca y Orduna exigen a Transportes que aumente las conexiones de tren entre Huesca y Zaragoza

Las alcaldesas de Zaragoza y Huesca, Natalia Chueca y Lorena Orduna, y las candidatas en las elecciones generales del 29N Rocío Dívar y Ana Alós. - PP

HUESCA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las alcaldesas de Zaragoza, Natalia Chueca, y Huesca, Lorena Orduna, han exigido este jueves al Ministerio de Transportes que incremente el número de conexiones por tren entre ambas ciudades y mejore los horarios.

Ante las negativas reiteradas por parte del Gobierno de España de mejorar y ampliar el servicio de tren entre Zaragoza y Huesca, las líderes locales del Partido Popular, Natalia Chueca y Lorena Orduna, han exigido una reacción al Ministerio de Transportes, "que ha pasado, en cuestión de meses, del condenado Ábalos, al dimitido Puente y, ahora, al parche accidental de Cuerpo".

Precisamente, "esta cartera ministerial del Gobierno de Pedro Sánchez representa la decadencia a la que están abocando a la gestión institucional los partidos de la izquierda, mientras el PP mantiene firme su enfoque de trabajar por el beneficio de los ciudadanos, en este caso de dos de las capitales aragonesas", han señalado las alcaldesas populares.

Con el apoyo de las dos candidatas al Congreso por Zaragoza y Huesca, Rocío Dívar y Ana Alós, este jueves también presentes en la Estación Intermodal oscense, Chueca y Orduna han reiterado la idoneidad de implantar un servicio de tren de proximidad "que mejoraría unos horarios adaptados a las necesidades de los viajeros y acrecentaría las escasas conexiones diarias, siete, que limitan las opciones de los pasajeros".

Estas mejoras, que no supondrían una inversión millonaria, han recibido el respaldo de más de 40 entidades sociales oscenses y zaragozanas.

En ese sentido, Natalia Chueca ha culpado al Gobierno central por no dar solución a "un problema importante para el desarrollo de la conexión entre las dos capitales". "Llevamos tiempo insistiendo en conectarlas mejor y que favorezca a la población que se desplaza y que ahora, en su mayoría, se ve obligada a hacerlo en coche porque las frecuencias son muy bajas".

"Llevamos años reclamando al Gobierno de España y no hemos tenido respuesta. A partir del 29 de noviembre, con un cambio de Gobierno, confiamos en que tendremos una restauración completa en la fiabilidad de la red ferroviaria y que eso permita recuperar la normalidad en el AVE y que mejoras como esta línea de proximidad puedan salir adelante y tener una frecuencia como ya lo tienen otros puntos de España", ha señalado Chueca.

Por su parte, Lorena Orduna ha coincidido en que "el tren de proximidad no es una reivindicación de Huesca, sino una causa compartida con Zaragoza. Todos los días, casi 1.600 zaragozanos vienen a trabajar a Huesca, más que los oscenses que hacen el camino contrario. Por eso era imprescindible que la ciudad fuera un activo en la Comisión Técnica, y agradezco a Natalia Chueca que lo haya facilitado desde el primer momento".

"Las dos capitales hablamos con una sola voz: no pedimos obras ni una línea nueva, pedimos más trenes en la vía que ya existe y el mismo trato que el Ministerio ya da, por ejemplo, a Valladolid y Palencia. Las relaciones entre ambas ciudades son muy estrechas y muy importantes social y económicamente, trabajadores y empresarios, estudiantes y docentes, empleados públicos; hay una demanda justificada de más servicios de ferrocarril que dé respuesta a esta indiscutible necesidad".

Este corredor mueve casi 9.000 viajes diarios, aunque el 82% se hace en coche, con un trayecto que prácticamente equipara el tiempo entre la carretera y el tren. La demanda sigue creciendo y, ante la pujanza de ambas ciudades en el capítulo industrial y universitario, esta remodelación y actualización que reclama hoy, de nuevo, el Partido Popular, "está más que justificada pensando en el presente y en el futuro de los potenciales viajeros que puede llegar a trasladar", han concluido Chueca y Orduna.