Chueca pide "responsabilidad" a Vox para aprobar el presupuesto 2027 porque le ha dado "buenos resultados"

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, preside la reunión de trabajo con su equipo de gobierno al inicio del curso político en septiembre de 2026 - EUROPA PRESS

La alcaldesa mantendrá este jueves reuniones con los portavoces grupos municipales incluida la concejal no adscrita

Anuncia 4 millones de euros para mejorar el césped de 10 campos de fútbol y crear otros dos

ZARAGOZA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha pedido "responsabilidad" al grupo municipal de Vox para que apoye el presupuesto de 2027 y ha confiado en que "siga con la misma actitud" que ha demostrado desde 2019 y que "tan buenos resultados le ha dado y le está dando a la ciudad" por lo que no ve motivo para que cambien de estrategia.

Además, ha argumentado que "sobre todo los zaragozanos piden y necesitan presupuestos y necesitan proyectos que permitan sacar a Zaragoza de tantos años de inmovilismo y parálisis, que ya las sufrimos" en referencia a los gobiernos de izquierda.

Chueca ha explicado que en primer lugar el Gobierno de la ciudad elaborará un proyecto de presupuesto que luego trasladará a Vox para que indique las cuestiones que "necesitaría incluir para poder dar su apoyo" y sobre esa consulta se terminan de ultimar el documento.

"Siempre se ha hecho así", ha subrayado para reiterar que desde el PP "simplemente se pide su apoyo" al recordar que al Gobierno de la ciudad "solo" le falta un voto para la mayoría absoluta --16 concejales--. "Obviamente mi mano siempre ha estado tendida para poder colaborar, pero no se espera que hagan ellos los presupuestos, porque entonces estaríamos en otro resultado electoral y no hay que perder de vista cómo está conformada la Corporación Municipal".

Sobre la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) que es una de las líneas rojas de Vox para apoyar el presupuesto, Chueca ha indicado que desde el primer momento se pactó que se cambiaría para "intentar acotar y reducirlo a un modelo que se active solamente cuando haya episodios de contaminación y que, a la vez, sea coherente y no ponga en riesgo la bonificación al transporte". "Tenemos lo que dijimos que tendríamos y confío en que Vox entienda que es imposible" suprimir la ZBE.

ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO

Eliminar totalmente las sanciones acarrearía la pérdida de las ayudas al transporte y "eso ni es lo pactado ni es lo que la ciudad necesita, porque no entenderían los usuarios del transporte público que, de golpe, se subiese un 40 por ciento el precio del transporte público".

De cara a 2027 ha asegurado que la subida del precio del billete del transporte público "no es algo que esté en el horizonte", al estar en fase de acopio de datos para el presupuesto del año próximo.

Chueca ha avanzado que se tendrá que actualizar a la subida de los precios al argumentar que la economía nacional "está totalmente desbocada y todos lo están viendo con el crecimiento del IPC".

"Los gastos --ha explicado-- son inflacionistas, el crecimiento de los gastos de personal debido a las pautas del Gobierno de España hace que sea muy importante tener un nuevo presupuesto para actualizar las nuevas obligaciones derivadas por la subida del IPC y de los gastos que va a tener la ciudad".

Tras dejar claro que el presupuesto se actualizará, Chueca ha apostillado que "no será tampoco un cambio radical, pero sí será un crecimiento del presupuesto, como no puede ser de otra forma, porque los gastos no bajan, sino que crecen".

Chueca ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión con su equipo de gobierno para estudiar el inicio del curso político y las acciones a llevar a cabo antes de las elecciones municipales de 2027.

PORTAVOCES

Uno de los anuncios que ha hecho es que este jueves se reunirá con el resto de portavoces de los grupos municipales para ver "como encaramos el año", si bien ha hecho notar que hay una diferencia entre el PP y la oposición porque ella ya fue elegida oficialmente, en julio, candidata a la Alcaldía para esos comicios y así "seguir siendo" la alcaldesa de Zaragoza si los zaragozanos le dan su respaldo.

El resto de partidos políticos están, "ahora mismo, más despistados, están más en sus intereses particulares que en pensar en la ciudad", ha opinado. Esa diferencia confiere al PP "la estabilidad" para cumplir con los compromisos y la tranquilidad de que "sabemos dónde estamos". El objetivo, ha apuntado es "simplemente seguir escuchando a los vecinos de Zaragoza y atendiendo sus necesidades para que, poco a poco, Zaragoza se vaya consolidando como esa ciudad vibrante que crece y que está viviendo uno de los mejores momentos de su historia".

Ha reconocido que "quedan muchas cosas por hacer" y que no lo quiere "pintar todo de rosa", porque "obviamente hay mucho trabajo que hacer y sigue habiendo carencias que habrá que ir subsanando". No obstante, su balance de tres años y pico les aporta "la fuerza y tranquilidad de saber que vamos a seguir haciendo lo que la ciudad necesita y lo que los zaragozanos nos piden".

ILUSIÓN POR EL RESULTADO DE LAS OBRAS

Al respecto, Chueca se ha referido a las obras en la vía pública para lo que el equipo de gobierno está muy pendiente de "controlar" cada proyecto y cada obra para "minimizar las molestias que generan a los vecinos".

"Me consta que el consejero de Urbanismo junto con la consejera de Medioambiente y Movilidad están muy coordinados", ha aseverado. Este trabajo de coordinación también se hace con las contratas para que hagan su trabajo "en tiempo y forma como hasta ahora".

"Se está haciendo un buen trabajo, pero obviamente a nadie le vamos a engañar diciendo que cualquier obra lleva acarreada unas molestias y necesitamos de la paciencia de todo el mundo, pero sobre todo de la ilusión de saber que merecen la pena estas molestias y el resultado va a ser una ciudad renovada, transformada y que muchos vecinos van a ver cómo su calle tiene las inversiones que hacía muchos años que llevaban esperando y que hay que pasar por estas pequeñas molestias", ha razonado.

ROMAREDA

Sobre los usos terciarios del nuevo estadio Ibercaja Romareda, la alcaldesa ha informado de que están por decidir y dependerá de que la FIFA confirme "realmente si Zaragoza va a poder disponer de ellos durante el Mundial o antes o no".

Ha comentado que hace días que no mantienen una reunión con responsables de la FIFA y ha anunciado que será en septiembre u octubre de este año.

En esta línea ha adelantado que este miércoles el primer gobierno post-vacacional aprobará la sustitución del césped de 10 campos de fútbol en todos los barrios y distrito con una inversión de casi 4 millones de euros en los que se incluyen dos nuevos campos de fútbol en el Arrabal y en Torre Ramona, que "son necesidades que tienen esos distritos y barrios preparándonos para la Capital Europea del Deporte" en 2027.

"Son dos ejemplos de cómo este Gobierno no para, no descansa y que incluso durante el mes de agosto los servicios han estado trabajando en los expedientes para que a la vuelta del parón de agosto tengamos proyectos para seguir ejecutando el presupuesto y, sobre todo, seguir cumpliendo con nuestros compromisos con los zaragozanos", ha subrayado.

Entre los datos que ha aportado ha dicho que desde 2019 la deuda ha bajado de 800 a 500 millones, que es la "menor cifra" de los últimos años y permite librar recursos para que en lugar de que vayan a hacer gastos financieros, se destinen a servicios público y así hacer una mejor gestión del dinero público.

También ha comentado que de los 121 millones de euros de los Fondos Europeos Next Generation, que es una "cifra récord" se ha ejecutado el 95 por ciento y a finales de años será del 98%.

"El 95% es una cifra que muchos ayuntamientos e instituciones no quisieron optar porque requieren un esfuerzo muy importante en unos plazos muy concretos. Zaragoza fue valiente, optó por apostar por los fondos europeos para transformar la ciudad y ha demostrado que ha sido capaz de llevar a cabo esos fondos en trabajo, en resultados y en tiempo y plazo", ha elogiado.