Chueca reconoce que hay una "inercia" a pactar con VOX en Zaragoza, pero no se cierra a llegar acuerdos con PSOE y ZeC

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reconocido que hay una "inercia" a pactar con el grupo municipal de VOX y ha confiado en que se mantenga "por responsabilidad" para que la ciudad avance, pero ha cerrado a poder llegar a acuerdos con el PSOE y Zaragoza en Común (ZeC).

Chueca ha señalado que el PP "tiene claro" que hay un programa de gobierno y un compromiso avalado por las urnas y, por tanto, todos aquellos proyectos y acuerdos que se pueden encontrar que no sean incompatibles con el compromiso del PP con los ciudadanos, "por supuesto que podremos encontrar esos acuerdos con VOX, igual que los hemos encontrado en este primer año y también no me cierro la puerta a que el PSOE o incluso ZeC puedan hacer aportaciones que enriquezcan el presupuesto y el proyecto del PP sin desviarnos de nuestro compromiso con los zaragozanos".

En declaraciones a los medios de comunicación tras mantener una reunión de trabajo individualizada con los grupos municipales de la oposición, PSOE VOX y ZeC, la alcaldesa ha comentado que ha detectado una buena disposición por parte de todos y les ha tendido la mano para avanzar en proyectos importantes para la ciudad.

Ha abundado en que su objetivo es intentar buscar "más consensos o el mayor consenso posible" en todos aquellos proyectos que objetivamente son buenos y necesarios para la ciudad.

En este sentido, ha relatado que desde el Gobierno de Zaragoza se está modernizando la ciudad, se invierte más que nunca, se están transformando calles en todos los distintos, se mejoran los parques y la movilidad y en general los servicios públicos y los servicios sociales.

"Creo --ha estimado-- que hay punto de encuentro para dar cabida a los distintos grupos municipales en los próximos proyectos". A colación se ha referido a la próxima negociación de las ordenanzas fiscales y del presupuesto de 2025. "Quiero abrir la mano a todos los grupos que quieran hacer aportaciones y que quieran apoyarnos para que la ciudad no se bloquee, para que la ciudad siga gestionándose como se ha venido gestionando hasta ahora y yo creo que es el momento de escuchar las aportaciones que todos los grupos tienen que hacer para ver si tienen cabida en nuestro programa de gobierno".

MANO TENDIDA

Sobre la petición de la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, para que se abran las ordenanzas fiscales y se pueda decidir entre todos los grupos municipales cuáles son las que se debatirán y no solo las que decida el Gobierno de la ciudad ha opinado que "se tiene que analizar".

Chueca ha reconocido que, "en principio", no se cierra a que se puedan abrir otras ordenanzas, pero si hay un interés concreto en debatir cuestiones que no se han abierto, pero abrir por abrir para prolongar el proceso no tendría sentido.

En cuanto a la disposición del portavoz del grupo municipal de VOX, Julio Calvo, de tener la mano tendida a pesar de la distancia entre ambas formaciones en el ámbito nacional, Chueca ha dicho que se esperaba esta actitud porque en el Ayuntamiento "VOX siempre ha tenido una posición de responsabilidad con la ciudad".

"Lo demostró --ha argumentado-- en la legislatura pasada, dándonos el apoyo que necesitábamos cuando el alcalde Azcón gobernaba con 14 concejales. Hoy, con 15 concejales, sigo necesitando apoyos y lo ha demostrado durante el primer año, con lo cual yo creo que ha estado siempre un poquito al margen de la política autonómica y nacional, que parece a veces un poco más convulsa, porque aquí sobre todo nos centramos en solucionar los problemas de los zaragozanos y muchos problemas son del día a día, de la gestión municipal de la ciudad, que podemos buscar esos puntos de encuentro y no tanto la discrepancia".

Natalia Chueca ha agradecido la "responsabilidad" del portavoz de VOX y ha avanzado que estará "muy encantada" de trabajar con él y con el resto de grupos.

Ha reconocido que "existe la posibilidad" de que desde la dirección nacional de VOX den indicaciones al grupo municipal de no apoyar al Gobierno municipal del PP, pero ha hecho notar la predisposición del portavoz de VOX a pactar las ordenanzas y presupuestos, a seguir permitiendo que gobiernen los populares y que "no se bloquee" la ciudad. "Vamos a seguir trabajando con Vox y con el resto y ojalá más portavoces se sumen también a esa predisposición de trabajar por los zaragozanos", ha añadido.

A su parecer, los ciudadanos, en general, "no entienden que no nos pongamos de acuerdo o que proyectos que son objetivamente buenos para la ciudad no salgan adelante. "Eso es lo que no nos podemos permitir y eso es lo que yo creo que tendremos que esforzarnos todos, desde el Gobierno y también desde la oposición, para conseguir hacer más por todos los zaragozanos".