Chueca solicita información y recursos ante las dudas jurídicas del decreto de regularización extraordinaria

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en su visita a la reforma de la Celda del Prior de La Cartuja - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado a la Delegación del Gobierno en Aragón una solicitud de información, porque tras analizar el real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes han detectado "bastantes dudas", al igual que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento y "realmente genera dudas y confusión".

Chueca ha asegurado que esta situación ha provocado que "todos los ayuntamientos de España estén con dudas y viendo cómo actuar de la mejor forma posible para que esas personas que están sufriendo filas, desinformación y caos se les pueda atender de la mejor forma posible".

Entre las distintas dudas, Chueca se ha referido a media docena, como si los ayuntamientos son los competentes para poder atender esos informes de vulnerabilidad que se plantean en el decreto porque no lo dice expresamente. "Nos gustaría que nos aclarasen", ha indicado.

También ha señalado que hay varios puntos en el texto del decreto donde se "asimila irregularidad con vulnerabilidad" y al hacer esa "conexión automática" y asumiendo que el ser migrantes irregulares son vulnerables, "no sería necesario realizar ningún informe de vulnerabilidad", ha deducido.

Por ello, ha requerido una explicación para ver si es necesario hacer los informes de vulnerabilidad o no, porque "no sería necesario según lo que explica directamente el decreto y leyendo ese decreto".

LOS CRITERIOS

Por otro lado, ha pedido que se determinen los criterios para elaborar ese informe de vulnerabilidad, en el caso de que sea necesario dicho informe porque los servicios jurídicos "dudan de esa necesidad a la vista de tal y como está expresado y escrito ese decreto". En caso de que sea necesario, el Ayuntamiento requiere que sean los propios titulares del Ministerio de Inmigración o del Ministerio de Asuntos Sociales los que indiquen a los consistorios los criterios para determinar la vulnerabilidad.

A modo de resumen, ha dicho que piden aclarar si es necesario ese informe de vulnerabilidad o no, porque tal y como está el decreto, están asimilando irregularidad con vulnerabilidad. Si es necesario que sea el ayuntamiento y cuáles son los criterios para ese informe de vulnerabilidad.

Si además hay que hacer esos informes de vulnerabilidad por parte de los ayuntamientos, requiere un trabajo "extraordinario" y unos recursos extraordinarios a los que ya se están prestando desde los servicios sociales municipales.

"Lo que pedimos es cuál es la aportación económica que va a recibir el Ayuntamiento de Zaragoza para esos trabajos extraordinarios que se nos están trasladando y que se nos están pidiendo en base a las respuestas anteriores. Lo importante es que nos respondan a las preguntas anteriores", ha precisado.

PLAZO

Finalmente dado que se está viendo en los primeros días que es una "gran avalancha" de peticiones y de trabajo extraordinario que desde el Gobierno de España "valoren la posibilidad de ampliación de plazo" porque se está limitando el plazo de todos esos informes extraordinarios al 30 de junio. "Me parece que por la avalancha de trabajo y el volumen de personas que están requiriendo esos informes, deberían de valorar una ampliación del plazo", ha incidido Chueca.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha exigido una aclaración a estas dudas que "ayudarían a mejorar la coordinación y, sobre todo, ayudar a que las personas que están intentando regularizar su situación no sean las paganas de un decreto extraordinario que ha sacado adelante el Gobierno de España en contra del Consejo de Estado, en contra de la Unión Europea y en contra del Congreso de los Diputados, y que tiene como afectados principales de ese caos a las propias personas que están sufriendo las consecuencias de no haber hecho un buen trabajo de planificación y coordinación institucional con el resto de instituciones de las que luego está claro que están necesitando", ha criticado.