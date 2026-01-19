Chueca traslada las condolencias a las familias afectadas por y confía en que se esclarezcan las causas del accidente

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en el minuto de silencio por las victimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha trasladado el cariño, las condolencias, además del dolor y la consternación "que sentimos toda España pero concretamente todos los zaragozanos" por el accidente ferroviario ocurrido, este domingo, a la altura de Adamuz (Córdoba) en el que han fallecido, al menos 39 personas.

Chueca ha participa en el minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza y al que han asistido concejales de todos los grupos municipales y también se ha sumado el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; además de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía y Justicia; Mar Vaquero; y la secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, quien también es la candidata socialista a las elecciones autonómicas del 8 de febrero.

"Hoy --ha dicho Chueca-- estamos todos consternados y conmovidos por el trágico accidente que tuvo lugar ayer cerca de Córdoba y, en nombre de toda Zaragoza, quiero transmitir las condolencias a las familias y a todas las personas afectadas y próximas, todas las personas que viajaban allí, que sin duda todavía hay que aclarar y todavía hay muchos cuerpos que no se han encontrado y que iremos viendo en las próximas horas. Son momentos muy dolorosos, muy trágicos".

En declaraciones a los medios de comunicación, la alcaldesa ha confiado en se pueda resolver "cuanto antes" para que todas las familias que ahora mismo están intentando buscar a sus seres queridos y no los localizan las puedan encontrar cuanto antes y salir de dudas". "Ojalá --ha exclamado-- las encuentren con vida, porque hay muchos móviles que han salido volando y que están perdidos, pero puede que las personas puedan estar bien".

Asimismo, una vez esclarecida esta emergencia ha trasladado su esperanza en que se analicen las causas de este "trágico" accidente. "Realmente es más trágico que hemos visto y vivido desde que existe la alta velocidad en España y habrá que aclarar cuáles son las causas reales de este accidente para poder esclarecer las responsabilidades, si las hubiese y por lo tanto, que las víctimas y, sobre todo los familiares, puedan quedarse tranquilos".

APOYO

Chueca ha comentado que "de momento" no tiene constancia de que haya ningún fallecido de Zaragoza y ha trasladado su apoyo tanto al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; como al alcalde de Córdoba, José María Bellido, para que cuenten con el apoyo de la ciudad si fuera necesario.

Al respecto, ha recordado que el presidente de la Junta de Andalucía estuvo este domingo en Zaragoza en un acto sobre financiación autonómica y "sabe" que tiene el apoyo para lo que necesite de todas las comunidades autónomas.

Este minuto de silencio que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido convocado, a nivel nacional en todos los ayuntamientos, a iniciativa de a Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Asimismo se ha secundado el luto nacional y la banderas ondean a media asta y con crespones negros.