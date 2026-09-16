Chueca visita el Norman Foster Institute, en Madrid, para impulsar la innovación urbana en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, encabeza una visita institucional a la sede del Norman Foster Institute, en Madrid - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha encabezado este miércoles una visita institucional a la sede del Norman Foster Institute en Madrid, uno de los grandes referentes internacionales en materia de innovación urbanística, desarrollo sostenible y diseño de las ciudades del futuro.

El encuentro ha servido para conocer de primera mano las metodologías de trabajo de la institución y estrechar lazos con el objetivo de impulsar varias líneas de colaboración estratégica para la capital aragonesa.

La alcaldesa ha estado acompañada por parte de su equipo de Gobierno, incluyendo a representantes de las áreas de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, y Economía, reafirmando la visión transversal con la que el Ayuntamiento aborda la transformación de la ciudad.

UN RECORRIDO EN TRES FASES Y REUNIÓN DE TRABAJO

La jornada de trabajo ha comenzado con un recorrido exhaustivo por la Norman Foster Foundation, donde la delegación aragonesa ha podido explorar su centro de investigación, su valioso archivo y todas las iniciativas de formación internacional centradas en la arquitectura y el urbanismo de vanguardia.

Posteriormente, se ha llevado a cabo una visita en el centro de investigación donde se imparte el Master in Sustainable Cities, un programa de posgrado enfocado en aportar soluciones prácticas a los desafíos de las grandes metrópolis.

Por último, el encuentro ha culminado con una sesión de trabajo en la que se han presentado en detalle los distintos proyectos e investigaciones en los que trabaja la Fundación.

LÍNEAS DE COLABORACIÓN ESTRATÉGICA

El encuentro ha fructificado en el establecimiento de diversas vías de colaboración. En primer lugar, desde el ámbito académico y de atracción de talento, Zaragoza ha sido seleccionada como una de las tres ciudades del mundo que acogerán a ocho estudiantes del Master in Sustainable Cities del instituto, quienes trabajarán directamente sobre el terreno zaragozano, respondiendo a los retos que plantee el Gobierno de la ciudad.

Asimismo, ambas instituciones han abordado fórmulas de colaboración para aplicar las avanzadas herramientas y metodologías de urbanismo táctico de la fundación en el diagnóstico de problemas urbanos de Zaragoza y en el planteamiento de soluciones innovadoras, a través de la herramienta City Pulse, alimentada por datos abiertos.

De esta manera, la alcaldesa ha podido hacer simulaciones y proyecciones reales sobre diferentes aspectos de la ciudad, descubriendo el verdadero potencial que esta colaboración puede suponer para Zaragoza.