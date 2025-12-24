Chueca visita a los trabajadores de servicios esenciales de Zaragoza y agradece su labor en Nochebuena y Navidad

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita a los servicios esenciales de la ciudad. - TONI GALÁN

ZARAGOZA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha agradecido a los trabajadores de los servicios esenciales su dedicación y esfuerzo durante estas fechas navideñas y, en especial, durante Nochebuena, que muchos de ellos no podrán compartir con sus familias.

Por ello, Chueca ha destacado la vocación de servicio público de los empleados municipales y su labor fundamental para que la ciudad siga funcionando.

La planta potabilizadora, el cuartel de la Policía Local de Domingo Miral, el Parque 1 de Bomberos, el Albergue Municipal, la residencia Casa Amparo y la Hermandad de El Refugio son las instalaciones que ha visitado a lo largo de la mañana de este miércoles, 24 de diciembre, donde ha expresado su reconocimiento a todas las personas que prestan servicio en ellas.

Ha extendido su reconocimiento a otros servicios públicos e instituciones como los cuerpos y fuerzas de seguridad o el personal sanitario, entre otros.

"Mientras muchos celebran en casa, hay quienes sostienen la ciudad con su trabajo. Zaragoza es una ciudad fuerte, solidaria y humana gracias a sus trabajadores públicos", ha declarado.

Natalia Chueca también ha señalado que "la Navidad cobra todo su sentido cuando pensamos en quienes más lo necesitan: personas sin hogar, mayores y personas solas". En este sentido, ha recordado las acciones solidarias impulsadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, como la preparación de 200 cenas de Nochebuena para familias vulnerables y una comida de gala hoy, en el centro de convivencia Laín Entralgo, para personas mayores que viven solas.

Por último, ha recalcado la importancia del esfuerzo colectivo de los trabajadores de todos los servicios esenciales durante las 24 horas de los 365 días del año, para ofrecer los mejores servicios a la ciudadanía, y ha deseado a todos Feliz Navidad y un próspero año 2026.