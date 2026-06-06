El ciclo 'Conversaciones entre autores y autoras' lleva este lunes a Vanesa Freixa a Leciñena y Zaragoza

Cartel del ciclo 'Conversaciones entre autores y autoras'. - DPZ

ZARAGOZA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclo 'Conversaciones entre autores y autoras' de la Diputación de Zaragoza continúa este lunes, 8 de junio, con Vanesa Freixa, que estará en Leciñena y en Zaragoza a las 20.00 horas en el antiguo salón de plenos de la DPZ con entrada libre hasta completar el aforo, y este martes, 9 de junio, en Artieda.

La edición número 13 de este ciclo literario comenzó en Cariñena, Gallur y Mallén y llegará hasta noviembre a Ariza, Alpartir, San Mateo de Gállego, Leciñena, Artieda, Alborge, Gelsa, Pradilla de Ebro, María de Huerva, Quinto, Sobradiel, Uncastillo, Torres de Berrellén, Zuera, Fuentes de Ebro, La Puebla de Alfindén, Caspe, Bujaraloz, Ainzón, Belchite, Calatayud y Valtorres.

Comenzó con Lucía Solla y Juan Tallón y contiunará con Pablo Rivero, Irene Vallejo, Violeta Gil, Sara Mesa, Mario Obrero y Rosario Villajos. Todos los encuentros están moderados por la actriz y poeta Lucía Camón.

Vanesa Freixa Riba (Rialp, Lleida, 1977) es artista, pensadora y divulgadora. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Se dedica a la creación artística, a la divulgación y a la generación de pensamiento crítico en torno a la ruralidad. Trabaja en dinamización rural y cultural.

Impulsó y fue directora de la Escuela de Pastores de Cataluña entre 2009 y 2016, y colabora habitualmente con la revista Pantera y otros medios vinculados a la vida rural.

Es autora de libros como 'La Coloma, en Jan-roy i el Misteri de Boumort' (2020) o 'Migrants: una història basada en testimonis reals' (2024), además de haber coeditado el volumen 'Semillas. Som la Regeneració' y codirigido el documental 'El No a l'Ós. Crònica d'un conflicte'. Forma parte de la Rural Utòpica, un proyecto de transformación social a través de la creación y la cultura en territorios de montaña y ha coordinado el proyecto 'LAVIRAL. Escuela Radical de Artes y Ciencias'.

PRÓXIMAS FECHAS

Pablo Rivero estará en Alborge y Gelsa (22 de junio) y Pradilla de Ebro (23 de junio). Irene Vallejo estará en María de Huerva (1 de julio), Quinto (17 de septiembre) y Sobradiel (23 de septiembre). Violeta Gil visitará Uncastillo (2 de septiembre), Torres de Berrellén y Zaragoza (3 de septiembre).

Sara Mesa acudirá a Zuera (21 de septiembre), Fuentes de Ebro y La Puebla de Alfindén (22 de septiembre). Mario Obrero irá a Caspe y Bujaraloz (1 de octubre) y Ainzón (2 de octubre). Cerrará el ciclo Rosario Villajos en Belchite (12 de noviembre), Calatayud y Valtorres (13 de noviembre).