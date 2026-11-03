El ciclo 'VisionarIas' de Campus Fundación Ibercaja debate el impacto de la IA en el trabajo y en nuestra vida cotidiana

Concepción Alicia Monje, Cristina Aranda, María Fernández Guajardo. - FUNDACIÓN IBERCAJA

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inteligencia artificial ya influye en qué información recibimos, cómo trabajamos y qué decisiones tomamos. Sus aplicaciones abren oportunidades para mejorar la productividad, pero también exigen conocer los riesgos y las limitaciones de esta tecnología. Comprender qué puede hacer hoy y cómo garantizar que esté al servicio de las personas será el eje de la segunda sesión de VisionarIAs, el ciclo de conversaciones organizado por Campus Fundación Ibercaja, que se celebrará este miércoles 4 de noviembre, de 18.00 a 20.00 horas, en el Monasterio de Cogullada de Zaragoza.

Bajo el título 'Impacto y responsabilidad, el presente de la IA', el encuentro reunirá a dos profesionales con trayectorias complementarias: Concepción Alicia Monje Micharet, investigadora y catedrática de Robótica de la Universidad Carlos III de Madrid, y María Fernández Guajardo, ingeniera zaragozana y exdirectiva de Google y Meta. Ambas reflexionarán sobre las oportunidades de la inteligencia artificial, sus limitaciones y las decisiones necesarias para desarrollar y utilizar esta tecnología de forma responsable.

Cristina Aranda Gutiérrez, coordinadora del ciclo VisionarIAs, consultora de IA y cofundadora de MujeresTech y Spain AI Aragón, será la encargada de moderar la charla.

La jornada permitirá confrontar dos perspectivas de la inteligencia artificial: la investigación científica y su aplicación en productos tecnológicos que utilizan millones de personas.

Concepción Alicia Monje Micharet es investigadora y catedrática de la Universidad Carlos III de Madrid, donde dirige el Laboratorio de Robótica Blanda. Especializada en el desarrollo de robots inteligentes y comprometida con la divulgación científica, aportará su experiencia para explicar hasta dónde llegan las capacidades actuales de la IA, qué limitaciones presentan estos sistemas y qué desafíos plantea su desarrollo.

"Para valorar lo que la inteligencia artificial puede aportar, necesitamos entender qué puede hacer hoy, cuáles son sus límites y qué consecuencias tiene utilizarla en cada contexto", plantea Monje.

Por su parte, María Fernández Guajardo cuenta con 25 años de trayectoria en el sector tecnológico y ha ocupado puestos directivos en compañías como Google y Meta. Ingeniera por la Universidad de Zaragoza, ha trabajado en inteligencia artificial generativa, aprendizaje automático y visión por computador, participando en el desarrollo de productos como Gmail, Facebook Reels y la introducción de Oculus en el ámbito empresarial.

Desde su experiencia, contribuirá a la conversación sobre la aplicación práctica de la inteligencia artificial en productos y organizaciones, así como sobre sus riesgos y limitaciones.

"La oportunidad de la inteligencia artificial va mucho más allá de hacer lo mismo un poco más rápido. La pregunta para las organizaciones es cómo aprovechar lo que esta tecnología hace posible, entendiendo al mismo tiempo sus riesgos y limitaciones cuando todo sigue cambiando", ha dicho Fernández Guajardo.

OPORTUNIDADES Y RESPONSABILIDAD EN EL USO DE LA IA

Durante la conversación se abordarán distintas perspectivas sobre el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo y en la vida cotidiana. El diálogo se centrará en las oportunidades que ofrece esta tecnología, sus limitaciones prácticas y la importancia de evaluar sus resultados para utilizarla de forma responsable.

La conversación estará moderada por Cristina Aranda Gutiérrez, directora y coordinadora de VisionarIAs, consultora de IA y cofundadora de MujeresTech y Spain AI Aragón. Doctora en Lingüística y autora del libro "Vidas futuras", Aranda trabaja por una tecnología inclusiva, transparente y libre de sesgos.

"La responsabilidad en la inteligencia artificial no consiste solo en evitar sus riesgos, sino en decidir qué futuro queremos construir con ella: una IA transparente, inclusiva y libre de sesgos, que amplíe nuestras capacidades sin dejar a nadie atrás y que ponga la tecnología al servicio de las personas y del bien común", ha sostenido Aranda.

La bienvenida de la jornada correrá a cargo de Ana María Farré, directora de Campus Fundación Ibercaja, y la jornada concluirá con un cóctel-networking pensado para impulsar el intercambio de ideas, la conexión entre asistentes y el diálogo con referentes del ecosistema tecnológico.

La asistencia es gratuita, pero requiere inscripción previa. Quedan pocas plazas para participar en este encuentro, que tendrá lugar en la sede de Campus Fundación Ibercaja (Monasterio de Cogullada). Las inscripciones están disponibles en la web de Fundación Ibercaja.

SOBRE EL CICLO 'VISIONARIAS'

'VisionarIAs', impulsado por el Campus Fundación Ibercaja, forma parte de la programación especial del 150 aniversario de Fundación Ibercaja y nace como un ciclo de conversaciones para abrir un espacio de reflexión, diálogo y pensamiento crítico sobre el impacto real de la inteligencia artificial en nuestras vidas, nuestra economía y nuestra sociedad.

A través de tres encuentros con mujeres referentes aragonesas, nacionales e internacionales en el ámbito de la IA, la ingeniería, las humanidades y el mundo empresarial, el ciclo aborda el pasado, el presente y los escenarios de futuro de esta tecnología, explorando tanto sus oportunidades como sus retos sociales, éticos y económicos.

Cada conversación reúne dos perspectivas complementarias: una vinculada al desarrollo tecnológico y otra conectada con el impacto social, cultural o económico de la inteligencia artificial. Este formato permite ir más allá de la divulgación técnica y situar la IA en el centro de los grandes debates de nuestro tiempo.

El ciclo cuenta con la dirección y coordinación de Cristina Aranda Gutiérrez, consultora de IA y cofundadora de Mujeres Tech, autora del libro 'Vidas futuras' y una de las voces más influyentes de la IA con perspectiva humanista y con la participación de mujeres aragonesas referentes en tecnología e innovación como Alicia Asín y Esther Borao, moderadoras de las distintas sesiones, reforzando el papel de Aragón como un espacio de debate sobre una inteligencia artificial más ética, inclusiva y responsable.