Cinco estudios optan a diseñar la renovación de las instalaciones deportivas de Barbastro

Se renovará el Municipal de los Deportes, se construirán nuevas instalaciones en el Pabellón Ángel Orús y se impermeabilizará la cubierta del Pabellón la Merced - AYUNTAMIENTO DE BARBASTRO

BARBASTRO (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barbastro ha recibido cinco ofertas de estudios de arquitectura interesados en redactar el anteproyecto y el proyecto de ampliación y renovación de las instalaciones deportivas municipales, una actuación clave para adaptar los equipamientos a las necesidades actuales y futuras de la ciudad.

El proceso de licitación, ya cerrado, permitirá seleccionar la propuesta técnica que definirá una transformación ambiciosa del sistema deportivo local, con intervenciones en el Complejo Municipal de los Deportes, el pabellón Ángel Orús y el pabellón de La Merced.

Según ha explicado el concejal de Deportes, Francisco Albert, esta fase es "un paso importante e indispensable para adecuar las instalaciones deportivas a lo que necesitan los ciudadanos y los clubes", destacando que el consistorio ha reservado 150.000 euros para la redacción de los documentos técnicos.

REMODELACIÓN INTEGRAL Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

El proyecto contempla una renovación profunda del Complejo Municipal de los Deportes. Entre las principales actuaciones previstas figuran la remodelación integral del campo de fútbol, que pasará de césped natural a artificial, la renovación de graderíos y la construcción de una nueva tribuna con vestuarios integrados.

Además, se prevé la creación de un nuevo campo polivalente de césped artificial, la mejora de accesos, el acondicionamiento de zonas de aparcamiento y la instalación de un nuevo vallado perimetral. También se sustituirá la iluminación del recinto y se habilitará un paseo interior arbolado que conectará las distintas instalaciones.

El plan incluye igualmente la creación de nuevas pistas deportivas --como futbito, balonmano, baloncesto, tenis o pádel-- en espacios actualmente infrautilizados, así como zonas de estancia en el pinar y una terraza vinculada al bar existente.

En el pabellón Ángel Orús, las actuaciones contemplan la sustitución del falso techo, la creación de una zona de bar entre la piscina cubierta y el pabellón, y la construcción de una nueva pista polivalente exterior. Por su parte, en La Merced se abordará la impermeabilización de la cubierta.

UN PROYECTO POR FASES CONDICIONADO A LA FINANCIACIÓN

La licitación se divide en dos fases: una primera para la redacción del anteproyecto, valorada en 15.000 euros, y una segunda para el proyecto básico de ejecución y actividad, dotada con 135.000 euros. Esta segunda fase solo se desarrollará una vez completada la primera.

El concejal de Urbanismo, Lorenzo Borruel, ha valorado positivamente la concurrencia de cinco empresas, señalando que "demuestra que nuestras licitaciones generan interés porque se nos percibe como una institución fiable y eficaz". El siguiente paso será adjudicar el contrato a la propuesta más adecuada y, posteriormente, buscar financiación para ejecutar las obras, previsiblemente por fases.

En este sentido, el alcalde, Fernando Torres, ha subrayado que la ampliación de las instalaciones responde al crecimiento de la ciudad y al auge de la actividad deportiva: "Barbastro ha crecido en población y en demanda de espacios para la práctica del deporte. Estamos viviendo una de las mejores épocas en lo deportivo y es necesario dar un paso adelante".

El coste total de las actuaciones podría rondar los tres millones de euros, por lo que el Ayuntamiento prevé recurrir a financiación externa procedente de otras administraciones como el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial o el Estado.

INVERSIONES RECIENTES Y PLANIFICACIÓN A MEDIO PLAZO

Esta nueva iniciativa se suma a los cerca de 1,5 millones de euros que el consistorio ha invertido desde 2023 en la mejora de instalaciones deportivas. Entre las actuaciones ya ejecutadas destacan la construcción de un nuevo campo de césped artificial, la instalación de un sistema de videofinish en las pistas de atletismo, la creación de un circuito de calistenia o la remodelación estructural del pabellón Ángel Orús.

Asimismo, está prevista la renovación del pavimento de la pista principal de este último equipamiento, con una inversión de 181.000 euros, y la futura construcción de un circuito de pumptrack, valorado en más de 400.000 euros.

No obstante, algunos proyectos deberán esperar debido a las limitaciones del Plan Económico Financiero en el que se encuentra el Ayuntamiento. La concejala de Hacienda, Blanca Galindo, ha explicado que las obras podrían comenzar a partir del próximo año, aunque no se descarta licitar de forma anticipada si la ejecución presupuestaria lo permite.

Con todo, la redacción del proyecto supone el primer paso para una transformación que aspira a modernizar las instalaciones deportivas de Barbastro y consolidar su papel como motor de actividad social, deportiva y de cohesión territorial.