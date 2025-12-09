Cine, vino y gastronomía se dan la mano en Cariñena con Julio Medem y Javier Calvo como invitados

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cariñena, Sara Morales; la diputada delegada de Cultura de la DPZ, Charo Lázaro; y el director de cine Javier Calvo. - EUROPA PRESS

El Ayuntamiento de Cariñena organiza del 12 al 14 de diciembre la cuarta edición de las Jornadas de Cine, Vino y Gastronomía, enmarcadas este año dentro de la programación especial con motivo de la designación de la localidad como Ciudad Europea del Vino, que contarán con varios invitados del mundo del séptimo arte, entre los que destacan los directores Julio Medem y Javier Calvo.

Las jornadas se han presentado este martes en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), que ha colaborado en su financiación junto a la Cámara de Comercio, en una rueda de prensa en la que han participado la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro; la teniente de alcalde de Cariñena, Sara Morales; y el cineasta y coordinador del evento, Javier Calvo, director de la película 'Cariñena, el vino del mar'.

La diputada de Cultura ha resaltado que el marco internacional de la Ciudad Europea del Vino hace que esta cuarta edición de las jornadas adquiera "especial relevancia", sitúe a la localidad y a la provincia en el mapa cultural y enológico y refuerce su imagen "como territorio dinámico e innovador".

"La combinación de cine, vino y gastronomía no solo enriquece la oferta cultural, sino que también potencia la proyección de los productos locales y el talento de la provincia", ha expresado, incidiendo en la actividad turística que generan estas jornadas, motivo por el que la DPZ las apoya para impulsar el turismo sostenible y contribuir al crecimiento social y económico del territorio.

Las sesiones, que regresan ocho años después --las tres primeras ediciones se celebraron en 2008, 2013 y 2017-- tendrán lugar este viernes, sábado y domingo, a las 18.00 horas, en el Cine Olimpia de Cariñena, y tienen como objetivo dar a conocer el patrimonio, la cultura y la gastronomía de la zona con el vino como hilo conductor, ha indicado la teniente de alcalde.

Además, los establecimientos hosteleros de Cariñena se sumarán a la cita ofreciendo tapas y menús especiales creados con guiños al séptimo arte, que estarán maridados con el vino Corona de Aragón 'Garnacha de Goya', de Grandes Vinos.

TRES PELÍCULAS CLAVE

Las proyecciones de las jornadas estarán protagonizadas por los tres hitos que explican la vinculación de Cariñena con el mundo del cine: las películas 'Tierra', 'Cariñena, el vino del mar' y 'Gigantes y cabezudos', que fueron rodadas o incluyen escenas en el municipio.

El encargado de abrir las jornadas, este viernes, será el cineasta vasco Julio Medem, que regresa a Cariñena casi 30 años después del rodaje de 'Tierra' para participar en un coloquio, en el que estará acompañado por el profesor universitario Luis Alegre, antes de proyectar la película.

Al día siguiente, se proyectará 'Cariñena, vino del mar', tras un coloquio con su director, moderado por el periodista Antón Castro, autor de la novela autobiográfica en la que está inspirada la película, y que contará con la participación de dos miembros del equipo técnico: la responsable del maquillaje, Irene Tudela, y el de la banda sonora, Gonzalo Alonso.

La última sesión será el domingo, 14 de diciembre, y estará protagonizada por el largometraje 'Gigantes y cabezudos' (1926), de Florián Rey, que incluye una escena en la mítica Fuente de la Mora de Cariñena, de la que mana vino cada año en la Fiesta de la Vendimia. La proyección estará acompañada de la actuación en directo de DJ Mr Pendejo, que reinterpretará las jotas y zarzuelas de la banda sonora, y al terminar habrá un coloquio final con el profesor de cine español de la Universidad de Zaragoza Fernando Sanz y el periodista Santiago Paniagua. "Es una experiencia muy chula verla en directo", ha asegurado Javier Calvo.

CIUDAD EUROPEA DEL VINO

En cuanto al balance del año en que Cariñena ha sido Ciudad Europea del Vino, la teniente de alcalde ha emplazado a la clausura para ofrecer datos más concretos sobre la repercusión, pero ha señalado que la información que trasladan desde las diferentes bodegas de la Denominación de Origen y de la oficina de turismo es que se ha registrado un aumento de visitantes y que los que llegan tienen diferentes nacionalidades.

Morales ha afirmado que este título ha servido para que el Campo de Cariñena se reivindique como un territorio que ofrece experiencias enoturísticas, ensalzando el entorno natural, el patrimonio y la gastronomía y el vino.

También ha servido para que los vinos de Cariñena, pese a que "se mueven a nivel mundial", tengan "una pizca más de visibilidad". "Tenemos datos que así lo ratifican", ha aseverado.

Este año, además, ha acogido el concurso Garnachas del Mundo, que se ha celebrado anteriormente en París o Nueva York, y que ahora lo ha hecho en Cariñena, o la reunión de los consejos reguladores de vinos de España.