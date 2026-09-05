El Circuito Internacional de Zuera cumple 20 años y mira al futuro tras una profunda renovación

MOmento del corte de la cinta por parte de la presidencia del circuito. - RUBÉN CACHO

ZUERA (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El Circuito Internacional de Zuera ha celebrado este viernes sus dos primeras décadas de historia con un acto conmemorativo que ha reunido a pilotos, patrocinadores y aficionados y que ha servido también para presentar la profunda renovación acometida en el complejo y las nuevas posibilidades que se abren para el futuro de uno de los trazados de karting de referencia internacional.

Esos primeros veinte años permiten hacer un balance con poso sobre una trayectoria marcada por la presencia de grandes campeonatos nacionales, europeos y mundiales, así como por el paso por las instalaciones zufarienses de cientos de pilotos. Entre ellos, numerosas figuras que posteriormente han alcanzado la élite internacional del automovilismo.

Durante estos 20 años, el circuito ha acogido dos campeonatos del mundo FIA, además de diferentes campeonatos de Europa y pruebas de máximo nivel, entre ellas el Campeonato de España de Karting y otras importantes citas internacionales. Un recorrido que ha consolidado a Zuera como una instalación de referencia para pilotos, equipos y profesionales del sector.

UNA NUEVA ETAPA

El aniversario no se ha planteado únicamente como una celebración de la historia del circuito, sino también como el punto de partida de una nueva etapa marcada por la modernización, la tecnología y la ampliación de las posibilidades deportivas.

El Circuito Internacional de Zuera ha llevado a cabo una importante actuación en sus instalaciones, que incluye un nuevo asfalto y nuevas curvas y variantes, diseñadas para adaptarse a las nuevas tendencias del karting y permitir la celebración de un abanico más amplio de disciplinas.

Una de las principales novedades es precisamente la posibilidad de utilizar configuraciones de pista más lentas y técnicas, sin renunciar a las características que nos han convertido en un trazado rápido y exigente.

Estas variantes permitirán incorporar nuevas modalidades de competición, incluidas carreras de resistencia con karts de cuatro tiempos, ampliando así la oferta deportiva del circuito. La renovación también incorpora una importante apuesta tecnológica.

Ahora el circuito cuenta con 42 cámaras de última generación para la monitorización de la pista, además de un nuevo sistema de cronometraje preparado para responder a las exigencias de las competiciones actuales.

A estas mejoras se suma una nueva iluminación de altas prestaciones, concebida al nivel de los grandes circuitos orientales y que se presenta como una instalación única en Europa dentro de su ámbito.

MUCHO MÁS QUE UNA PISTA

La renovación también ha alcanzado las zonas destinadas a los equipos, profesionales y aficionados. El proyecto contempla la mejora de servicios como la cafetería, los aseos y diferentes salas y espacios de uso común. "Una carrera no son solo los pilotos. Hay equipos, mecánicos, prensa, organización y muchísimas personas que hacen posible cada competición. Queríamos hacer un auténtico plan Renove para que todas ellas encuentren en Zuera unas instalaciones a la altura de las grandes pruebas que acogemos", destaca el CEO del Circuito Internacional de Zuera, Iván Moar.

El objetivo es que la renovación permita afrontar los próximos 20 años con una instalación preparada para las nuevas necesidades del deporte del motor y con capacidad para seguir atrayendo competiciones de máximo nivel.

DE ZUERA A LA ÉLITE DEL AUTOMOVILISMO

La historia del circuito está estrechamente ligada a la evolución de muchos pilotos que han terminado llegando a las categorías más importantes del automovilismo internacional. Entre los nombres que han pasado por Zuera se encuentran Max Verstappen, Lando Norris, Carlos Sainz o Kimi Antonelli, entre muchos otros pilotos que han utilizado el trazado aragonés durante sus etapas de formación y competición.

Uno de los ejemplos más destacados es precisamente Kimi Antonelli, actual piloto de Fórmula 1, que se proclamó campeón de Europa en Zuera en 2021. Su trayectoria representa el vínculo existente entre el circuito aragonés y la formación de pilotos destinados posteriormente a la máxima categoría del automovilismo.

La presencia continuada de pilotos y equipos internacionales durante estas dos décadas ha convertido al Circuito Internacional de Zuera en un punto de referencia mundial dentro del karting, y uno de los escenarios habituales para quienes buscan competir al máximo nivel.

UN ANIVERSARIO PARA MIRAR HACIA ADELANTE

El acto del XX aniversario incluyó la presentación de un documental sobre la trayectoria del circuito, un vídeo dedicado a las nuevas instalaciones y sus novedades, el tradicional corte de cinta y un cóctel con invitados y representantes vinculados al territorio aragonés y a la historia del trazado.

Con esta renovación, el Circuito Internacional de Zuera afronta una nueva etapa con el objetivo de seguir creciendo, atraer nuevas competiciones de alto nivel y ampliar las disciplinas que pueden desarrollarse en sus instalaciones.

Veinte años después de su nacimiento, Zuera no solo celebra lo conseguido. Desde la organización se asegura que el XX aniversario representa el comienzo de los próximos veinte años.