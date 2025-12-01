El CITA participa en Bruselas en el Seminario de la Animal Task Force sobre el futuro de los sistemas ganaderos europeos

Participación de Isabel Casasús, investigadora del CITA y vicepresidenta de la Animal Task Force ( ATF) en su intervención. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) ha colaborado activamente en la organización y contenidos del 15º Seminario de la Animal Task Force (ATF), celebrado en Bruselas bajo el título "Sistemas de producción ganadera para la próxima generación: ¿podemos imaginar el futuro?".

El encuentro, al que asistieron un centenar de participantes y que podía seguirse en línea, reunió a científicos, responsables de instituciones europeas, representantes del sector y estudiantes universitarios para debatir los retos y oportunidades de los sistemas ganaderos de cara a la próxima generación.

En el seminario participó Isabel Casasús, investigadora del departamento de Ciencia Animal del CITA, que es vicepresidenta de la ATF, y que cuenta con el INIA-CSIC como miembro español.

La ATF es una plataforma público-privada europea que une a investigadores, productores, industria y otros agentes de la cadena ganadera. Su misión principal es promover un sector sostenible y competitivo en Europa, mediante el desarrollo del conocimiento, la innovación y la cooperación entre todos los actores del sector.

El seminario comenzó con una presentación general sobre las oportunidades y desafíos actuales de los sistemas ganaderos europeos, especialmente en relación con la necesaria adaptación del sector a un contexto de transición ecológica, nuevas demandas sociales y presión sobre los recursos naturales.

Se destacó el papel fundamental de la ganadería en la seguridad alimentaria, y las oportunidades de desarrollo ligadas a la innovación tecnológica y la adaptación flexible a escenarios de cambio climático. Los ponentes coincidieron en la relevancia de revisar los modelos productivos actuales para mejorar su eficiencia, resiliencia y sostenibilidad, siempre garantizando la viabilidad económica de las explotaciones.

AGROECOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DE INTENSIFICACIÓN SOSTENIBLE

Una de las aportaciones más esperadas fue la intervención de Elisabeth Werner, directora general de Agricultura de la Comisión Europea (DG Agri), quien destacó el valor de los trabajos y análisis aportados en la jornada para apoyar el diseño de políticas europeas. Werner subrayó la necesidad de apostar simultáneamente por enfoques basados en la agroecología y por estrategias de intensificación sostenible, de forma que la ganadería pueda contribuir eficazmente a los objetivos ambientales y alimentarios del continente.

La jornada contó también con la presentación de las prioridades del Plan de Acción Global de la FAO para la ganadería, centradas en la seguridad alimentaria, la salud pública y animal desde una perspectiva integral, la sostenibilidad de los recursos naturales y la protección de la biodiversidad.

Isabel Casasús sintetizó las estrategias de transición hacia una ganadería sostenible, poniendo el foco en la eficiencia en el uso de recursos, la circularidad en los sistemas productivos y la diversidad de modelos adaptados a las características de cada territorio, resumiendo las áreas prioritarias de investigación en los distintos ámbitos.

El seminario incorporó también la perspectiva de la juventud rural europea y de estudiantes universitarios, que aportaron reflexiones sobre el relevo generacional, la conciliación de la vida laboral y familiar en la ganadería, la necesidad de mejorar la percepción social de las profesiones agrarias y la importancia de integrar innovación y ética en el diseño de futuros sistemas productivos.

El encuentro concluyó con un debate abierto que puso de manifiesto un mensaje común: la ganadería seguirá desempeñando un papel esencial en las dietas sostenibles del futuro, siempre que avance hacia modelos basados en la mejora continua, la circularidad y la eficiencia, trabajando de manera complementaria con la producción vegetal e integrando la visión del sector y la sociedad.