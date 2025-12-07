CITA Teruel acoge la jornada final de RECONECTA: Revincular a los propietarios con sus montes por una gestión sostenible

La coordinadora de CITA Teruel, Marta Barba, en una jornada del proyecto RECONECTA. - GOBIERNO DE ARAGÓN

El proyecto "Revinculación de los propietarios forestales con sus fincas para la gestión sostenible de montes en estado de abandono" (RECONECTA), en el que participa el CITA, celebra el próximo 10 de diciembre su jornada final en el Centro de Innovación en Bioeconomía Rural de Teruel (CITA Teruel).

El encuentro tendrá lugar tanto en formato presencial como online en horario de 9.30 a 14.30 horas.

Propietarios, técnicos, administraciones, entidades locales y, en general, todos los agentes implicados en la gestión forestal sostenible de la provincia de Teruel se reunirán para hacer un balance de lo conseguido durante el proyecto y reflexionar sobre lo que todavía queda por hacer.

RECONECTA comenzó en febrero de 2024 con el objetivo de identificar, acompañar y motivar a propietarios de fincas forestales en estado de abandono.

El proyecto ha trabajado en Cuenca, Soria y Teruel, impulsando herramientas, análisis técnicos y espacios de colaboración que refuerzan el valor ambiental, económico y social de los montes gestionados, al tiempo que generan oportunidades de desarrollo rural a través de la bioeconomía forestal.

Como destaca Marta Barba, coordinadora del CITA Teruel: "Teruel ha demostrado que la innovación en el medio rural es posible cuando se generan alianzas.

RECONECTA ha permitido recuperar el vínculo entre propietarios y fincas, ofreciendo vías reales para impulsar una gestión forestal sostenible. Lo logrado es un punto de partida, no un cierre".

Durante la jornada se presentarán los resultados del proyecto, se abrirán espacios de diálogo entre los distintos actores del territorio y se identificarán oportunidades para transformar los montes en abandono en espacios gestionados, productivos y resilientes, con un impacto directo en el desarrollo local y la economía rural.

Para asistir es necesario inscribirse en este enlace:https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xX1x9jTs...

RECONECTA está coordinado por la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO) en colaboración con la Fundación Global Nature, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón) y el Ayuntamiento de Cuenca, a través del proyecto Urban Forest Innovation Lab (UFIL).

Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.