La ciudad de Teruel reivindica la igualdad y la diversidad cultural en el Día Internacional del Pueblo Gitano

El Ayuntamiento de Teruel y representantes del colectivo gitano han celebrado este 8 de abril con un acto institucional en el que se hacreivindicado la igualdad, la inclusión y el reconocimiento de la cultura gitana en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Teruel ha conmemorado este 8 de abril el Día Internacional del Pueblo Gitano con un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento, donde se ha procedido a la colocación de la bandera gitana en el balcón consistorial como símbolo de reconocimiento, respeto e inclusión. La jornada ha reunido a representantes municipales y miembros del colectivo gitano, en un encuentro marcado por la reivindicación de la igualdad real y el valor de la diversidad cultural.

El acto ha contado con la participación de la corporación municipal y de representantes del pueblo gitano en la capital turolense, encabezados por José Gabarre, quien ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto institucional. En él se ha recordado el significado de esta fecha, que conmemora el I Congreso Mundial Gitano celebrado en Londres en 1971, donde se adoptaron símbolos como la bandera azul y verde con la rueda roja y el himno Gelem, Gelem.

UN COMPROMISO INSTITUCIONAL CON LA IGUALDAD

Durante la lectura del manifiesto, se ha destacado la contribución histórica, social y cultural del pueblo gitano, al tiempo que se ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad, la discriminación y el antigitanismo. El texto ha subrayado que, pese a los avances logrados en las últimas décadas, aún persisten importantes retos relacionados con el acceso a la educación, el empleo o la vivienda.

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Teruel, Carmen Romero, ha expuesto el compromiso del consistorio con la inclusión social. "Hoy celebramos un día muy importante. Colocar la bandera gitana es reconocer su cultura, sus tradiciones y su forma de vivir. Es fundamental que la ciudadanía conozca mejor a este pueblo, que cada vez está más integrado en nuestra ciudad", ha señalado.

Romero ha recordado además que el Ayuntamiento mantiene una estrecha colaboración con la Fundación Secretariado Gitano, a través de un convenio anual dotado con 45.000 euros. Este acuerdo permite desarrollar programas de apoyo educativo y de inserción laboral dirigidos a mejorar las oportunidades del colectivo y favorecer su plena integración.

AVANCES Y RETOS DEL PUEBLO GITANO

Por su parte, José Gabarre ha querido poner el acento en la evolución del colectivo en los últimos años y en el esfuerzo que se está realizando para avanzar en igualdad. "Para nosotros es un orgullo tener un día internacional que nos representa y que nos permite mostrar cómo somos realmente. Compartimos los mismos valores y aspiraciones que cualquier otra persona", ha afirmado.

El mediador intercultural ha destacado especialmente los progresos en ámbitos como la educación y el empleo, señalando que cada vez hay más jóvenes gitanos con formación académica y más mujeres incorporándose al mercado laboral. "Poco a poco vamos evolucionando y avanzando", ha concluido.

El acto ha servido también para visibilizar la realidad actual del pueblo gitano en Teruel y para insistir en la importancia de romper estereotipos. Desde las instituciones se ha subrayado que el desconocimiento sigue siendo uno de los principales factores que alimentan los prejuicios, por lo que resulta clave fomentar el conocimiento mutuo y la convivencia.

UNA FECHA PARA RECORDAR LA HISTORIA Y MIRAR AL FUTURO

El Día Internacional del Pueblo Gitano tiene un significado especial en España, donde en 2018 se reconoció oficialmente esta conmemoración, así como el uso de sus símbolos. Además, la celebración llega tras un año especialmente relevante, ya que 2025 fue declarado 'Año del Pueblo Gitano' con motivo del 600 aniversario de su llegada a la península ibérica.

El manifiesto institucional ha remarcado que, pese a estos hitos, el pueblo gitano sigue siendo en gran medida desconocido para parte de la sociedad. Esta falta de conocimiento, según el texto, es el origen de muchas de las situaciones de rechazo y discriminación que aún persisten.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a las administraciones para que vayan más allá de las declaraciones simbólicas y refuercen las políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades. Aspectos como la lucha contra la pobreza, el fracaso escolar o la segregación residencial han sido señalados como prioridades.

UNA CIUDAD COMPROMETIDA CON LA INCLUSIÓN

La conmemoración celebrada en Teruel se suma a las numerosas iniciativas que, cada año, tienen lugar en distintos puntos del país para visibilizar la realidad del pueblo gitano y reivindicar sus derechos. La colocación de la bandera en el Ayuntamiento simboliza ese compromiso institucional con una sociedad más justa y cohesionada.

El evento ha concluido con un mensaje de reconocimiento y respeto hacia el pueblo gitano, así como con la voluntad de seguir trabajando por una convivencia basada en los valores democráticos, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad cultural.

La jornada ha servido, en definitiva, no solo para celebrar una fecha significativa, sino también para reforzar el compromiso colectivo con la construcción de una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su origen, tengan las mismas oportunidades y derechos.