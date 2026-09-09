La ciudad de Teruel se vuelca con sus pilotos en la nueva edición de la Baja Aragón

El concejal de Deportes de Teruel, Jesús Artigot; el director de la Baja Aragón, Aitor Jiménez; y los pilotos turolenses de la 42 edición. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha presentado este miércoles, en la plaza de la Catedral, a los pilotos turolenses que participarán este fin de semana en la Baja Aragón 2026.

La cita alcanza su 42 edición y celebra su decimotercera edición en Teruel, con alrededor de 160 participantes y unos 80 vehículos, además de entre 60 y 65 motos.

El concejal de Deportes, Jesús Artigot, ha destacado el compromiso de los pilotos con la ciudad y el valor de su participación en una de las pruebas de referencia del motor todoterreno.

"Van a representar a nuestra ciudad y provincia en La Baja y van a tratar de hacerlo lo mejor posible", ha señalado, antes de agradecer también a la organización su presencia y su apuesta por Teruel.

Artigot ha subrayado además que el Ayuntamiento está presente en los acontecimientos deportivos que se celebran en la ciudad y ha querido reconocer a los pilotos turolenses por su contribución a la promoción de la prueba.

Por su parte, el responsable de la Baja Aragón, Aitor Jiménez, ha explicado que la organización afronta con ilusión esta edición, que se celebra de forma excepcional en septiembre tras el cambio de fecha.

El recorrido previsto para julio se mantiene, aunque la organización ha adaptado los horarios a las nuevas circunstancias. Jiménez ha destacado el papel de los pilotos turolenses en la consolidación de Teruel como uno de los principales referentes del todoterreno.

A su juicio, su participación y la promoción que han realizado durante años han contribuido a dar a conocer el recorrido y a convertir la ciudad en "el centro neurálgico del todoterreno".

La modificación del calendario ha supuesto algunas bajas, sobre todo en categorías con pruebas sujetas a reglamentos y calendarios específicos. Sin embargo, la organización, las instituciones y las federaciones han trabajado para encontrar una alternativa y mantener la competición. "Lo importante era poder llevar a cabo el evento en este mes de septiembre", ha apuntado Jiménez.

LOS PILOTOS

Entre los pilotos turolenses presentados se encuentra Julio Escuder Ferrer, que competirá en la categoría de quads del Trofeo Aragón. Para él, esta será su segunda Baja Aragón y afronta la prueba con especial ilusión porque es "la carrera de casa" y, al mismo tiempo, un campeonato del mundo que permite compartir pista con pilotos de primer nivel y campeones del Dakar.

Escuder ha resaltado la dureza del recorrido y ha apuntado que la clave estará en realizar una carrera inteligente y progresiva para llegar a meta con opciones de lograr un buen resultado.

Ángel Giménez Giménez competirá en la categoría T8 de coches al volante de una Toyota Hilux, junto a su copiloto Sergio Soriano, de Calamocha. El objetivo principal del equipo pasa por completar la prueba y comprobar el rendimiento del nuevo vehículo tras los trabajos de mantenimiento realizados.

Giménez ha recordado que el pasado año fueron subcampeones de España y ha explicado que este año han optado por probar un coche nuevo. También ha puesto en valor el apoyo de amigos y empresas que hacen posible su participación.

Carlos Martín Blesa debutará este año en la Baja Aragón en la categoría Open de motos, con una 4.5. El piloto, natural de Escucha, llega a la prueba después de acumular unos 1.500 kilómetros de entrenamiento por pistas desde el mes de julio. La competición supone para él un reto especial, tanto por ser su primera participación como por el apoyo de familiares y amigos que tendrá durante el recorrido.

Martín Blesa ha explicado que afronta la cita con más nervios de los habituales por competir cerca de casa y ha señalado que la navegación tendrá un papel fundamental.

En su caso, utilizará un 'roadbook' digital que, además de indicar el recorrido, incorpora información sobre peligros y puntos que requieren especial atención. El piloto ha destacado la utilidad de estas indicaciones frente a un GPS convencional.

La representación turolense contará también con Laura Bonillo, que no ha podido asistir a la presentación por motivos laborales. La piloto, que compite en la categoría de coches, llega a la Baja Aragón después de proclamarse campeona de España femenina en su categoría el pasado fin de semana.

Con la presencia de estos pilotos, Teruel vuelve a tener un papel destacado en una de las grandes citas del todoterreno. La Baja Aragón mantiene el recorrido previsto y afronta este fin de semana una edición excepcional por su cambio de fecha, pero con el objetivo compartido por organización, instituciones y participantes de ofrecer una gran competición.