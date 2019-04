"Ciudadanos es el partido de la igualdad y vamos a garantizar que ninguna persona se queda atrás", apunta Sara Giménez

Publicado 21/04/2019 13:36:44 CET

ZARAGOZA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Cs al Congreso de los Diputados por Madrid, la oscense Sara Giménez, ha afirmado que el 28 de abril "es el momento de apostar por la igualdad" y ha recordado que la formación naranja es la garantía para que "ninguna persona se quede atrás". Así lo ha detallado en una visita al rastro de la capital aragonesa junto a los candidatos de Ciudadanos al Congreso por Zaragoza, Rodrigo Gómez, y por Huesca, Lourdes Guillén, en la que se han reunido con representantes de diferentes colectivos.

Giménez ha recordado que la igualdad implica la inclusión de todos los colectivos y eso afecta también al pueblo gitano. "Existen brechas de desigualdad tanto en empleo, como en educación y en vivienda", ha apuntado la candidata de Cs, quien ha resaltado que "en el campo de los prejuicios y estereotipos, la discriminación sigue siendo algo que marca al pueblo gitano y que le hace vivir una vida con menor dignidad".

En este aspecto, Sara Giménez ha detallado las medidas concretas que Ciudadanos plantea, ya que en su programa de trabajo se establecen "medidas concretas que afectaran a la educación inclusiva, y a la no discriminación con la Ley integral de igualdad de trato y no discriminación". Asimismo, ha dicho que abordarán "los temas de vivienda social" y ha incidido en que hay que "erradicar el chabolismo, que hay poquito en España, no llega al 3 por ciento, pero todavía es una barrera por asumir que hay que superar".

Por otro lado, la candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados ha remarcado que una de sus medidas está relacionada "con impulsar la estrategia de inclusión social del pueblo gitano", que quieren "mejorar, evaluar e impulsar con seguimiento, evaluación y medidas presupuestarias".

Con todo ello, Sara Giménez ha afirmado que son el partido de la igualdad, que no quiere que ningún ciudadano se quede atrás, con una apuesta firme de futuro en la que "hay que acceder a una igualdad efectiva y real".