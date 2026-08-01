Claver llama al PP de Huesca a reforzar su presencia en la provincia para llegar "más fuerte y más lejos"

Junta Directiva tras el XIV Congreso del PP Huesca. - PP HUESCA

HUESCA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Huesca, Isaac Claver, ha reunido a la primera Junta Directiva Provincial tras su elección al frente de la formación para marcar el inicio de una nueva etapa centrada en reforzar la presencia del partido en todo el territorio y preparar el trabajo político de los próximos meses para llegar "más fuerte y más lejos".

Bajo el lema 'Nos gusta trabajar para nuestros pueblos y nuestra gente', Claver ha trasladado en el encuentro de este sábado a los miembros de la dirección provincial un mensaje de unidad, compromiso e ilusión, convencido de que el PP cuenta con "el mejor proyecto político para la provincia de Huesca" y debe abrirlo a toda la sociedad para que cada vez más altoaragoneses lo conozcan.

Claver ha apelado a "hacer partido" desde la cercanía y el contacto permanente con los vecinos. "Hacer partido significa estar cerca de la gente para cultivar confianza. La política útil se construye escuchando, diciendo siempre la verdad y trabajando cada día por mejorar la vida de las personas".

En este sentido, ha defendido un Partido Popular que represente "una política que no miente, que es sincera con nuestra gente" y ha animado a todos los asistentes a sentirse orgullosos de representar los valores de esfuerzo, trabajo, compromiso, cercanía o humildad.

Además, Isaac Claver ha recordado que durante el primer mes de esta nueva etapa la dirección provincial ha recorrido las diez comarcas altoaragonesas, manteniendo reuniones con cargos públicos, afiliados y representantes de la sociedad civil, dando continuidad al compromiso adquirido durante el Congreso Provincial de construir un partido "moderno, dinámico, cercano y en ruta permanente, pueblo a pueblo" basado en el trabajo constante.

El objetivo, ha aseverado Claver, es seguir creciendo como organización para llegar a todos los rincones de la provincia. "Tenemos una provincia extraordinaria y merece la pena trabajar más que nunca por toda la gente que vive en ella, con una política sincera e ilusionante", ha concluido.