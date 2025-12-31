El Club Deportivo Teruel organizará la carpa de Nochevieja y Reyes en la Glorieta con apoyo del Ayuntamiento

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, presenta el cartel festivo de la carpa de Nochevieja y Reyes junto con el concejal de Fiestas, Eduardo Suárez, y el representante del Club Deportivo Teruel, Valentín Calvo. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL.

TERUEL 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Club Deportivo Teruel será el encargado de organizar la carpa de Nochevieja y Reyes instalada en la Glorieta, con el apoyo del Ayuntamiento de Teruel, reforzando una tradición consolidada en la ciudad durante estas fechas festivas.

La alcaldesa, Emma Buj, ha recordado que la instalación de esta carpa "ya es una tradición en nuestra ciudad", dado que permite dar respuesta a la gran afluencia de personas que salen a celebrar estas noches. "Nuestros establecimientos hosteleros ofrecen un muy buen servicio, pero es cierto que en Nochevieja y en la Noche de Reyes hay tanta gente que, muchas veces, se quedan pequeños". Esta carpa permite que todo el mundo tenga la oportunidad de disfrutar, ha señalado Buj.

Buj ha explicado que durante muchos años la carpa fue organizada por Interpeñas y, tras su renuncia, el Ayuntamiento asumió directamente la gestión. En esta ocasión, para las fechas del 31 de diciembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, el C.D. Teruel se ofreció a organizar el evento, una propuesta que fue elogiada por el consistorio.

"Nos pareció una iniciativa muy interesante para ambas partes. El Ayuntamiento cuenta con una organización externa y, al mismo tiempo, la iniciativa supone una aportación importante para el club. Buj ha agradecido expresamente al Club Deportivo Teruel su implicación, así como "el intenso trabajo de la Unidad de Fiestas y del concejal de Fiestas durante todas las Navidades para que todo sea un éxito y podamos disfrutar de la ilusión y la magia de estos días".

Por su parte, Valentín Calvo, representante del Club Deportivo Teruel, ha destacado que esta iniciativa es también una forma de agradecer el apoyo de la afición. "No nos podíamos despedir del año sin tener un detalle con nuestra gente y contar con su respaldo", ha indicado.

ENTRADAS, SEGURIDAD Y AFORO

Las entradas para acceder a la carpa se venderán con pulseras identificativas de distintos colores, diferenciando entre mayores y menores, con un control específico para evitar usos indebidos. Calvo ha recordado que "está prohibida la venta de alcohol a menores y habrá seguridad, control de accesos y control de aforo".

Los menores de 16 años deberán ir acompañados por padre, madre o tutor legal. Tanto para mayores como para pequeños, el precio de la entrada anticipada es de 12 euros y se puede adquirir en Cafetería Gaudí. La entrada en taquilla será de 15 euros. La entrada incluye una consumición: copa para mayores y refresco para menores.

Según ha explicado el representante del C.D. Teruel, la carpa tiene unas dimensiones de 10 por 45 metros, con un aforo aproximado de 900 personas, además del personal de organización. La seguridad correrá a cargo de Euroter Seguridad, con dos vigilantes y tres controladores de acceso, equipados con dispositivos PDA.