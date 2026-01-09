La coalición Existe dice que el nuevo modelo de financiación autonómica "no resuelve el déficit que sufre Aragón"

El portavoz de Aragón Teruel Existe, Tomás Guitarte, en la sala de prensa de las Cortes. - TERUEL EXISTE

ZARAGOZA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coalición Existe, que integra a Teruel Existe y Aragón Existe, ha manifestado que el nuevo modelo de financiación autonómica anunciado por la ministra María Jesús Montero esta mañana "no resuelve el déficit de financiación que sufre Aragón, y que venimos padeciendo de manera histórica", según ha expresado Tomás Guitarte, actual portavoz del grupo Aragón-Teruel Existe en las Cortes y candidato número uno de la lista por Teruel y a presidir el Gobierno de Aragón en las elecciones del 8F.

"Para crear un modelo de financiación realmente justo y progresista es necesario hacer un cambio de raíz del modelo actual", ha dicho Guitarte, subrayando que "exigimos que la reforma que se haga vaya mucho más allá en Aragón", porque las mejoras en la financiación que según la ministra Montero introduce el modelo hoy propuesto "no resuelve el déficit histórico de Aragón".

Más allá de las cifras dadas hoy, en el fondo este modelo hace que "los ricos se hagan cada vez más ricos por simples motivos políticos", ha dicho Guitarte, quien ha reclamado un modelo en el que "desaparezca la actual brecha territorial que condena a Teruel y a Aragón a ir siempre por detrás del desarrollo de otros territorios".