Cobos (PP): "Hoy se constata la mentira de este gobierno sin apoyos y el fracaso del PSOE en vivienda"

La portavoz de Vivienda del PP Aragón, Susana Cobos. - PP.

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vivienda del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Susana Cobos, ha afirmado este viernes, en relación a la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos del Gobierno de España sobre esta materia que "se constata la mentira de este Gobierno sin apoyos y el fracaso del PSOE en vivienda".

"La primera mentira fue la conformación de un Gobierno, con un partido que perdió en las urnas y articuló una mayoría sin capacidad de gobernar. No ha habido un Gobierno, eso es una mentira, lo que hemos tenido ha sido la ocupación de la Moncloa por parte de quien no tenía apoyos para gobernar. Y hoy el PSOE constata su fracaso". Así lo ha asegurado Susana Cobos.

La diputada popular ha recordado que fue Pedro Sánchez quien dijo que ésta iba a ser la legislatura de la vivienda y "parece que la vivienda va a ser lo que marque el final de su etapa. La gente está en la calle por el fracaso de Sánchez y su política de vivienda, entre otras".

"Han sido los ocho años de Sánchez lo que han convertido la vivienda en el primer problema de los aragoneses y los españoles. Cada paso que ha dado, cada decreto, cada ley, no ha aliviado el problema, lo ha acrecentado".

Cobos ha afirmado que el PSOE no puede ser tan cínico de presentarse diciendo que recogen el sentir de los ciudadanos, cuando han sido sus políticas las que han hecho que en España no se pueda acceder a una vivienda.

"Ahora han querido utilizar el sufrimiento de la gente en su propio beneficio. Sánchez, el PSOE y los acólitos de la izquierda radical que ahora animan a manifestarse han fracasado".

"Si no valía con la corrupción sistémica de su partido y de su entorno; si no era suficiente con su incapacidad para defender la integridad de nuestro país, con Ceuta como máximo exponente; si no valía con su incapacidad para gestionar sin un presupuesto aprobado en toda la legislatura. Hoy constatan su fracaso ante los españoles, ante los que se manifiestan y ante los que no. Debe convocar elecciones", ha manifestado Cobos.

La parlamentaria popular ha recordado que para el PP y para Jorge Azcón, "la vivienda ha sido un eje político desde que gobierna en Aragón, con una política seria y rigurosa para construir vivienda asequible, más 3.600 impulsadas en tres años y medio, dando seguridad jurídica y protección".

"Eso es trabajar para solucionar problemas, lo del PSOE, esos decretos exprés sin apoyos y sin rigor, son un ejercicio de populismo para intentar tapar el fracaso estrepitoso del PSOE, como ya hicieron en Aragón, donde construyeron más habitaciones en un hotel de lujo en Canfranc (104) que viviendas asequibles (86) en ocho años", ha concluido la Susana Cobos.