Cobos (PP): "El PSOE evidencia su fracaso en política de vivienda en Aragón y en España"

La diputada del PP Susana Cobos. - PARTIDO POPULAR

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Escuchar al PSOE-Aragón hoy y ver el esperpento del Consejo de Ministros de esta mañana solo deja una cosa clara, el fracaso de Pedro Sánchez y del partido acólito de Sumar, en materia de vivienda", ha manifestado la portavoz de Vivienda del PP en las Cortes, Susana Cobos, que ha contrapuesto las decenas de anuncios vacíos hechos por el Gobierno de Sánchez en estos ocho años con el impulso a la vivienda pública que en tres años ha llevado a cabo el Gobierno de Jorge Azcón.

La diputada popular ha afirmado este martes que no vale "con las ruedas de prensa de tinte emocional que ahora quieren dar los socialistas aragoneses, ha sido Pedro Sánchez quien en sus ocho años de Gobierno ha convertido el acceso a la vivienda en el primer problema de los aragoneses y de los españoles".

Ha incidido en que tras "Ocho años de la nada absoluta, hoy un Consejo de Ministros con retraso, negociaciones in extremis, para acabar con la aprobación de dos decretos distintos, que no saben cuál saldrá adelante y cuál no, porque ni tienen mayoría ni tienen política de vivienda, al revés cada una de sus decisiones ha servido para tensionar más y más el acceso a una vivienda. Se pueden intentar engañar a sí mismos, pero no pueden pretender engañar a los españoles".

La diputada popular ha hecho un repaso a los distintos anuncios que Pedro Sánchez ha hecho desde que llegó al Gobierno y que no se han concretado en nada. "Comenzó en 2018 anunciando un plan de 20.000 viviendas públicas de alquiler. Luego en el 2022 se corrigió a sí mismo y dijo que el objetivo eran 100.000 viviendas de alquiler asequible. Después en abril del 2023 anunció la movilización de hasta 50.000 viviendas de la SAREB, todo hasta llegar a la gran cifra de 184.000 viviendas. Sánchez pasó a presentar el conjunto de programas del Gobierno como un plan de 184.000 viviendas de alquiler social o asequible".

En ese sentido, ha añadido que "todo para terminar en Casa 47, con 800 viviendas de las que por cierto, ninguna está en Aragón. Un fracaso absoluto para llegar hoy a dos decretos express, aprobados en caliente".

La parlamentaria del PP ha lamentado que además de demostrar una incapacidad manifiesta, el PSOE se dedique a intentar atacar a quien sí está trabajando como es el caso de la Comunidad Autónoma de Aragón. "Les recuerdo que en 8 años de gobierno socialista hicieron 86 viviendas, hoy hay lanzadas más de 3.700 en Aragón. Ellos tensionaron el mercado en los municipios turísticos y nosotros construimos viviendas para los trabajadores, como las 23 de Villanúa y otras que se van a entregar ya en municipios como Boltaña, Broto y Fayón; además en el primer semestre del 2027 estarán finalizadas las de Jaca, Gúdar, Beceite y Aínsa".