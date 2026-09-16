Cobos (PP) reclama al Gobierno de España "una financiación adecuada y justa" para política de vivienda en Aragón

Archivo - La portavoz del PP en materia de vivienda, Susana Cobos. - PP ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Aragón Susana Cobos ha reclamado este miércoles al Gobierno de España "una financiación adecuada y justa" para política de vivienda en la comunidad autónoma. Ha registrado una PNL en las Cortes autonómicas.

En rueda de prensa, Cobos ha exigido "que Aragón sea tratado igual que el resto de España", señalando que de los 40 millones de euros, de subvenciones directas aprobadas por el Ejecutivo central, Aragón recibirá "cero euros" y Cataluña más de 21 millones, el 53% del total.

Entre 2025 y 2026 el Gobierno de España de Pedro Sánchez ha repartido casi 83 millones de euros y 48 millones "han ido a entidades catalanas", seis euros de cada diez, ha apuntado la parlamentaria del PP Aragón.

"No queremos privilegios para Aragón, pero tampoco queremos que sigan estos privilegios para otras comunidades autónomas", ha continuado Cobos, indicando que "mientras el Gobierno de España encuentra subvenciones directas, mecanismos extraordinarios y financiación específica para Cataluña, Aragón desde el 2024 lleva reclamando políticas y financiación para viviendas y no recibe absolutamente nada".

También ha aseverado: "Los aragoneses pagamos los mismos impuestos y tenemos los mismos derechos y Aragón no va a consentir ser una comunidad de segunda", tras lo que se ha mostrado convencida de que "el Gobierno del presidente Jorge Azcón tiene una política de vivienda clara, firme y acertada".

"Tras años de desidia y abandono de anteriores Ejecutivos del Partido Socialista" el Gobierno de Azcón va a poner en el mercado más de 1.000 viviendas públicas y asequibles al año, con más de 3.600 impulsadas hasta el momento.

"Si el Partido Socialista no supo o no quiso hacerlo en Aragón, ahora no vamos a consentir que traten de limitar las oportunidades de los aragoneses de acceder a una vivienda asequible desde el Gobierno de Pedro Sánchez".

En la PNL, el PP reclama "igualdad de trato en financiación estatal de vivienda, acceso de Aragón a subvenciones directas en condiciones equivalentes a otros territorios, cesión del suelo estatal para vivienda pública y transparencia absoluta sobre los criterios que utiliza el Ministerio para dar estas subvenciones de contenido", también "un plan estatal de vivienda que ayude de verdad a las comunidades autónomas y no les traslade cada vez más carga financiera".

SOCIOS INDEPENDENTISTAS DE SÁNCHEZ

A su juicio, "detrás de esta diferencia de trato existe una realidad política que nadie puede ignorar, y es que Pedro Sánchez depende de sus socios independentistas para permanecer en La Moncloa y por eso está tomando demasiadas decisiones respondiendo a esta necesidad de supervivencia política. Y Aragón no va a entrar".

"Nosotros no queremos quitar recursos absolutamente a nadie, lo único que queremos es que Aragón reciba el mismo trato, las mismas oportunidades y el mismo compromiso del Gobierno de España" que otras comunidades autónomas.