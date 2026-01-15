El Colectivo Llámalo H de Zaragoza recibirá la semana que viene la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

Colectivo Llámalo H - JAVIER ROCHE

El Colectivo Llámalo H --formado por la ciudadanía y agentes culturales involucrados en la gestión del centro de cultura comunitaria Harinera ZGZ-- recibirá este próximo martes, 20 de enero, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

Según el propio Ministerio, este reconocimiento se sustenta en la trayectoria del colectivo como "referente en cultura comunitaria y en la promoción de los derechos culturales", y distingue "su papel clave en la gestión del centro cultural Harinera ZGZ", así como "su enfoque en la participación activa, el empoderamiento ciudadano y la transformación del espacio urbano a través de la creatividad y la cultura".

Tras el acto oficial, el colectivo presentará públicamente la medalla el miércoles, 21 de enero, a las 17.30 horas en el Jardín Sergio Algora, frente al antiguo centro de cultura comunitaria Harinera ZGZ, espacio del distrito de San José donde desarrolló su actividad principal entre 2016 y 2024.

En este acto, el galardón se entregará de manera temporal a la Asociación Vecinal de San José, entidad clave en el impulso y la creación de Harinera ZGZ. Esta cesión simbólica inaugura un recorrido por diferentes espacios y entidades que formaron parte del proyecto, con el objetivo de compartir el reconocimiento y visibilizar el carácter colectivo del modelo desarrollado.

Desde el Colectivo H han indicado que este premio supone un "reconocimiento" a todo el trabajo comunitario realizado por sus integrantes, agentes públicos y vecinales, que "favorecieron el acceso práctico a los derechos culturales por parte de la ciudadanía y el desarrollo de un cambio de paradigma de la gestión pública de la cultura basada en la participación ciudadana".

La medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, se suma al galardón europeo Eurocities Award otorgado en 2019 por su labor en la categoría de participación, junto al Ayuntamiento de Zaragoza.

CRÍTICAS AL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

"Lamentamos profundamente, por ello, que el actual Gobierno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza no haya sabido apreciar todos estos logros y haya expulsado al Colectivo y a la ciudadanía en general del nuevo sistema de gestión de Harinera ZGZ. En todo caso, desde el Colectivo Llámalo H confiamos en las virtudes y oportunidades de una gestión conjunta de la cultura entre instituciones públicas y entidades y colectivos ciudadanos, y tenemos seguridad en que esta vía continuará dando grandes frutos en nuestra ciudad en un futuro más o menos cercano", han indicado.

En la actualidad, el Colectivo Llámalo se encuentra en un proceso de reflexión interna con el objetivo de continuar siendo un agente activo para el cambio y la profundización en los derechos culturales de la ciudadanía. Para ello, creen que "no debe perderse" todo el conocimiento y la experiencia del sistema de cogestión que funcionó en Harinera ZGZ hasta mayo de 2024.

En última instancia, "buscaremos la mejor manera posible para mantener viva en Zaragoza la llama de la Cultura Comunitaria y de la gestión comunitaria de la cultura", han avanzado.

Tras un proceso participativo, y la puesta en marcha de Harinera ZGZ por impulso de la Asociación Vecinal San José y la iniciativa del Ayuntamiento de Zaragoza, el propio Colectivo Llámalo H se constituyó como herramienta para facilitar la participación de cualquier persona o agente cultural interesado en la cogestión de Harinera ZGZ.

Así, la incorporación a este colectivo ha estado siempre abierta tal y como establecía el convenio que firmó con el Ayuntamiento de Zaragoza y a través del cual se daba respaldo legal a este sistema de cogestión público-comunitario.

A pesar de todos los éxitos y reconocimientos que obtuvo, en mayo de 2024 el gobierno municipal del PP decidió de "manera unilateral" dar por finalizado el citado convenio y terminar con este modelo pionero de cogestión, han lamentado.